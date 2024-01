Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Νέα δίωξη για κακούργημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κακουργηματική δίωξη σε βάρος του πατρός Αντωνίου ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

-

Σε καινούργιες δικαστικές περιπέτειες μπαίνει ο πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου, μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης, η οποία αυτή τη φορά σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ι.Σέβης, μετά από έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο κατέληξε πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, τόσο σε βάρος του ιδρυτή της «Κιβωτού» όσο και κατά της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή.

Αναλυτικά, η δίωξη αφορά τα αδικήματα της απιστίας και της υπεξαίρεσης με φυσικό αυτουργό την πρεσβυτέρα και ηθικό αυτουργό τον πατέρα Αντώνιο, ενώ και οι δύο κατηγορούνται και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας ως προς το αδίκημα της απιστίας, διαπιστώθηκαν αναιτιολόγητες δαπάνες άνω των 190 χιλιάδων ευρώ που σχετίζονται με την αγορά από το ζεύγος Παπανικολάου ενός ακινήτου στην Πωγωνιανή και τις επισκευές που έγιναν σε αυτό. Επίσης, παρατηρήθηκαν εκταμιεύσεις 2 εκ. ευρώ από τα ταμεία της «Κιβωτού» για τα οποία δεν υπάρχουν παραστατικά. Κατά τις εισαγγελικές αρχές τα χρήματα αυτά εκταμιεύτηκαν για άλλους σκοπούς από αυτούς που υπηρετεί η Οργάνωση.

Αναφορικά με το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε διαμέρισμα της «Κιβωτού», το οποίο χρησιμοποιούσε ο πατήρ Αντώνιος, αλλά και σε θυρίδες βρέθηκαν χρήματα, κοσμήματα, χρυσές λίρες και άλλα τιμαλφή αξίας περίπου 470 χιλιάδων ευρώ, ενώ έχει εντοπιστεί και «τρύπα» 300 χιλιάδων ευρώ από τα διαθέσιμα της «Κιβωτού».

Ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργείται σχεδόν έναν χρόνο, κλήθηκαν δύο φορές σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Παρότι και τις δύο φορές αρνήθηκαν ότι έχουν σχέση με οικονομικές ατασθαλίες, οι εξηγήσεις τους δεν κρίθηκαν πειστικές και έτσι ο Εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης. Πλέον η υπόθεση περνά στα χέρια ανακριτή, ο οποίος αναμένεται το προσεχές διάστημα να καλέσει τους δύο κατηγορουμένους σε απολογία.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος ενός πρώην εργαζόμενου στην «Κιβωτό του Κόσμου» και σε βάρος ενός συγγενικού προσώπου του ζεύγους Παπανικολάου για συνέργεια σε υπεξαίρεση. Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα ένα μέρος του μισθού του υπαλλήλου (30 χιλιάδες ευρώ) φαίνεται να επέστρεφε στην «Κιβωτό» ενώ στη θυρίδα του συγγενικού προσώπου, σε νησί του Αιγαίου εντοπίστηκαν 57 χιλιάδες ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανατολική Αττική: Νεαρές κυκλοφορούσαν γυμνές μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους 15 μηνών: ΕΔΕ στο Νοσοκομείο μετά τις καταγγελίες

Bullying – Αγία Παρασκευή: Χτύπησαν, εξευτέλισαν και τραβούσαν βίντεο 14χρονο