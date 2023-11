Κοινωνία

“Κιβωτός του κόσμου”: σωρεία παρατυπιών εντόπισε η νέα διοίκηση (βίντεο)

Κτήρια χωρίς άδειες και ανασφάλιστο προσωπικό ήταν μεταξύ των παρατυπιών που αποκάλυψε η προσωρινή διοίκηση της "Κιβωτού του Κόσμου" έναν χρόνο μετά το σκάνδαλο.

Της Κέλλυς Χεινωπόρου

Κτήρια χωρίς νόμιμες άδειες, εργαζόμενους ανασφάλιστους και μη καταρτισμένους και πλήθος παρατυπιών, εντόπισε η νέα προσωρινή διοίκηση της Κιβωτού του Κόσμου, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Στις 24 Νοεμβρίου, ολοκληρώνεται η θητεία της προσωρινής διοίκησης της Κιβωτού και το απόγευμα της Πέμπτης, η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και η πρόεδρος της διοίκησης του οργανισμού Αθηνά Μαρτίνου, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμενου να ενημερώσουν τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, για τον απολογισμό των πεπραγμένων της νέας διοίκησης, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα κακώς κείμενα που εντόπισαν τα μέλη του νέου ΔΣ όταν πρωτομπήκαν στις δομές της Κιβωτού.

Έτσι, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκαναν τα μέλη της νέας διοίκησης ήταν να κλείσουν δομές στον Άνω Βόλο, στην Άνοιξη αλλά και ένα σπίτι στη Χίο, καθώς τα κτήρια αυτά, που φιλοξενούσαν παιδιά ήταν χωρίς νόμιμη άδεια.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η νέα διοίκηση ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης όλων των κτηρίων που διαμένουν παιδιά. Προσέλαβε καταρτισμένο και κατάλληλο προσωπικό για όλες τις δομές, καθώς είδαν ότι πολλοί που εργάζονταν στην Κιβωτό δεν ήταν καταρτισμένοι, ενώ κάποιοι εργάζονταν παράτυπα, ανασφάλιστοι. Ακόμη, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας.



Το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με τα έσοδα της Κιβωτού. Έχουν περιοριστεί πολύ οι δωρεές, έχουν πια αυξηθεί οι δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα μπορούν να συντηρήσουν την "Κιβωτό" για πέριπου 1μιση με 2 χρόνια ακόμη. Σύμφωνα με πληροφοοριές, η αρμοδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, με υπουργική απόφαση αναμένεται να παρατείνει την θητεία της προσωρινής διοίκησης για έναν χρόνο ακόμη.

