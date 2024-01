Κοινωνία

Περιστέρι: τραυματίες αστυνομικοί που κυνήγησαν ληστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι ληστές που πιάστηκαν στα πράσα, τραυμάτισαν τους αστυνομικούς. Τι εντοπίστηκε στην κατοχή τους.

-

Αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια σύλληψης δύο ατόμων που προσπάθησαν να διαρρήξουν όχημα. Ο ένας άνδρας συνελήφθη, και ο άλλος στην προσπάθειά του να διαφύγει, χτύπησε και έριξε τους αστυνομικούς από τη μηχανή τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Συνεχείς περιπολίες πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών που επηρεάζουν άμεσα τo αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 26-1-2024 στην περιοχή του Περιστερίου μετά από καταδίωξη, δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βία κατά υπαλλήλων, κλοπή κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες και για μη έκδοση ταυτότητας.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων αποπειράθηκαν να διαρρήξουν όχημα στην περιοχή του Περιστερίου.

Κληθέντες αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τους -2- κατηγορούμενους και τους κάλεσαν για έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν απορρίπτοντας στο έδαφος δύο μαύρες τσάντες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 37χρονο, ενώ ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 27χρονο σε παρακείμενη οδό όπου στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκε σθεναρά χτυπώντας και ρίπτοντας των αστυνομικούς από τη μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 27χρονο και οι -2- κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

Κατά την έρευνα στην κατοχή τους και στις δύο μαύρες τσάντες που κατείχαν, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, -2- κουκούλες, -2- ζευγάρια γάντια, -8- δαχτυλίδια, -200- δολάρια, ρολόι και φακός.

Όπως διαπιστώθηκε, τα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό που ανευρέθησαν εντός των μαύρων τσαντών, είχαν κλαπεί λίγο νωρίτερα από οικία στην περιοχή του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Ακούμε τους αγρότες, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές

Γεωργιάδης: Επί πληρωμή τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ

Μαρινάκης: Τα F-35, οι αγρότες και οι καταλήψεις στο προσκήνιο