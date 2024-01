Πολιτική

Παπασταύρου: Ελλάδα - Βουλγαρία οικοδομούν νέους άξονες διασύνδεσης

Την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και των δικτύων, δρομολογούν ο Υπ. Επικρατείας και ο Βούλγαρος Υπ. Οικονομικών.

Ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου μετέβη σήμερα στη Σόφια, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Assen Vassilev, κατόπιν πρόσκλησής του. Τους δύο Υπουργούς όρισαν ως «σημεία επαφής συντονισμού της διμερούς συνεργασίας» οι Πρωθυπουργοί των δύο χωρών, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Βούλγαρου Πρωθυπουργού Nikolai Denkov στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 4 Ιανουαρίου 2024.

Οι κ.κ. Vassilev και Παπασταύρου συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα διασυνδεσιμότητας και δικτύων, οικοδομώντας ένα νέο δυναμικό πλαίσιο συνεργειών στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Παπασταύρου, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στη Σόφια, μετά από την πρόσκληση του Υπουργού Vassilev. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι Πρωθυπουργοί μας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Nikolai Denkov, μας ανέθεσαν την αρμοδιότητα του συντονισμού, προκειμένου να επιταχύνουμε τη διμερή οικονομική συνεργασία. Οι δύο χώρες μας, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, όχι μόνο έχουν σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αποτελούν πυλώνες σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον και μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις.

Επιπλέον, τώρα, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μας, προωθούμε τη διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών κατά μήκος του κάθετου διαδρόμου Νότου-Βορρά. Με τον τρόπο αυτό, οικοδομούμε νέους διαδρόμους διασύνδεσης, στρατηγικής σημασίας και μεγάλης αξίας. Και αυτό βέβαια αναβαθμίζει σημαντικά το πλέγμα δικτύων και υποδομών της ηπείρου μας. Πιστεύω ακράδαντα στις μεγάλες δυνατότητες της ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας προς όφελος των πολιτών των χωρών μας και προς όφελος του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου».

Ο Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, κ. Vassilev, δήλωσε «Θέλω να σας καλωσορίσω στη Σόφια, είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση σχετικά με την οικονομική συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας. Όπως γνωρίζετε, συζητάμε εδώ και καιρό τη διασυνδεσιμότητα Βορρά-Νότου. Τώρα επεξεργαζόμαστε το κείμενο μιας διμερούς συμφωνίας που θα διασφαλίσει ότι η συνδεσιμότητα θα είναι σε ισχύ και θα οικοδομηθεί από κοινού με την Ελλάδα, όπως και άλλες πτυχές της οικονομικής ζωής. Αναμένουμε να λειτουργήσει πολύ καλά. Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης πολύ την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στο χώρο Σένγκεν, που σημαίνει επίσης άνοιγμα των χερσαίων συνόρων και διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας σε όλα τα χερσαία σύνορα, καθώς και την ένταξή μας στην Ευρωζώνη, η οποία αναμένεται την 1η Ιανουαρίου 2025.»

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παπασταύρου προγραμμάτισε συναντήσεις και με εκπροσώπους του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία.

