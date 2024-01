Κοινωνία

Αρνιακός για κακοκαιρία “Avgi”: Τα χιόνια θα είναι “επιλεκτικά”

Ποιες περιοχές θα…επιλέξουν οι χιονοπτώσεις και πόσο θα επηρεαστεί η Αττική από το φαινόμενο. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη τη χώρα.

Χιονόνερο, χιονοκαταιγίδες και χιονοχαλάζι ρίχνει το πρωί της Τρίτης στα νότια και τα ανατολικά της χώρας, καθώς και στα νησιά και την Αττική, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι, «μέχρι το μεσημέρι, ο καιρός θα εναλλάσσεται και οι χιονοπτώσεις θα είναι επιλεκτικές».

Σημείωσε πως, «αυτό που ζούμε είναι ηπιότερο από αυτό που περιμέναμε», επισημαίνοντας ότι, «έναν - δυο βαθμούς να πέσει η θερμοκρασία, τα πράγματα αλλάζουν».

Όσο για το αν θα «δει» χιόνια η Αττική, δεν απέκλεισε να εμφανιστούν κάποιες «νιφάδες στην Κηφισιά, αλλά χιονοστρώσεις θα δούμε στα υπερβόρεια προάστια».

«Σοβαρές χιονοπτώσεις σημειώνονται σε Πελοπόννησο, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Κρήτη και τα ορεινά της Καρδίτσας. Χιονίζει περιστασιακά και στις Κυκλάδες, την Άνδρο και την Τήνο», είπε και επανάλαβε πως, «μέχρι το μεσημέρι και η Αττική θα είναι μέσα στο «παιχνίδι» και μετά θα υποχωρήσει η κακοκαιρία, εκτός της Κρήτης, όπου ο χιονιάς θα επιμείνει.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ώρα 8:30)

