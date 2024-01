Κόσμος

Επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφτηκε τη Santa Maria

Συντετριμμένος ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στο ρωμαιοκαθολικό ποίμνιο.

Τη Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος μετέβη στον Βαθυρρύακα (Buyukdere) του Βοσπόρου και προσκύνησε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Παναγίας, όπου την Κυριακή το πρωί, την ώρα της λειτουργίας, έγινε εισβολή δύο τρομοκρατών, οι οποίοι δολοφόνησαν έναν μεσήλικα.

Ο Πατριάρχης συνομίλησε με τον Επίσκοπο κ. Massimiliano Palinuro, τον Ιερέα του Ναού π. Αντώνιο Bulai και λοιπούς παρόντες πιστούς, στους οποίους εξέφρασε τη συμπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ομογένειας και του ιδίου, καθώς και την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική αστυνομική διερεύνηση του τραγικού συμβάντος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αμέσως μετά, καταδίκασε και πάλι την βδελυρή επίθεση, εξήρε το ενδιαφέρον και την άμεση κινητοποίηση των αρχών και ευχήθηκε να μην συμβούν ποτέ ξανά τοιαύτα αποτρόπαια γεγονότα.

