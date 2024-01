Κόσμος

Βόσπορος: Φονική επίθεση σε καθολική εκκλησία (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας σπεύδουν στην περιοχή. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

-

[Πηγή εικόνας: Cumhuriyet (X)]

Ένοπλη επίθεση στην καθολική εκκλησία της Σάντα Μαρία, στην Κωνσταντινούπολη, έγινε το πρωί της Κυριακής.

Δύο άτομα που φορούσαν μάσκες του σκι μπήκαν στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης λειτουργίας και άνοιξαν πυρ.

Istanbul Sar?yer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde silahl? sald?r? gerceklesmis ve 1 kisi hayat?n? kaybetmis.



Devletimize guveniyoruz. Failler k?sa sure icinde yakalanacakt?r insallah. ????



—

Sehir Hastanesi Net 30 #SonDakika Murat Ongun Ali Yerlikaya

pic.twitter.com/HxMD6IGMCL — Basak Y?ld?r?m (@withbasak) January 28, 2024

Όσοι ήταν στην εκκλησία έπεσαν στο πάτωμα για να καλυφθούν.

Ένα άτομο που δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι, δυστυχώς έχασε την ζωή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε "Σήμερα, γύρω στις 11.40, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην εκκλησία Santa Maria, ο CT, που ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στη λειτουργία, δέχθηκε επίθεση με όπλο από 2 μασκοφόρους και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας έρευνα και οι προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτήν την άθλια επίθεση".

Bu silahlar? nerden bulmuslar https://t.co/cRmZuyGHHD

— Kemalist Ideas (@kemalistideastr) January 28, 2024

O Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ καταδίκασε την επίθεση σε έναν θρησκευτικό χώρο: «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την επίθεση εναντίον ενός πολίτη μας κατά τη λειτουργία την εκκλησία Santa Maria, στην Κωνσταντινούπολη. Οι δυνάμεις ασφαλείας μας διεξάγουν εκτεταμμένες έρευνες για το θέμα. Όσοι στρέφονται εναντίον της ειρήνης και της ασφάλειας των πολιτών μας δεν θα πετύχουν ποτέ τον στόχο τους».

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η Cumhuriyet φαίνεται η στιγμή που οι δύο δράστες φεύγουν τρέχοντας από το σημείο της επίθεσης:

Sar?yer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahl? sald?r?



Suphelilerin goruntuleri ortaya c?kt?! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 28, 2024





