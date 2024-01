Κοινωνία

Φωτιά στο Χαϊδάρι: "Έκλεισε" η Εθνική Οδός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό και διακοπή της κυκλοφορίας.

-

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Χαϊδάρι, στο ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Δαφνί το πρωί της Τρίτης.

Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του ΨΝΑ, στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Μέσα σε λίγη ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και τα οχήματα κινούνται κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σκιάθος – Καταγγελία: Ούρλιαζε στη σύντροφό του “Θα σε σκοτώσω” (βίντεο)

Πιτσιλής για ΕΝΦΙΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την έκπτωση