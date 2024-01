Κοινωνία

“Άλλος Άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος: Προσφέρω επί είκοσι χρόνια, οι κατηγορίες θα πέσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δικηγόρους ανέθεσε την εκπροσώπησή του ο ιδρυτής του "Άλλου Ανθρώπου". Τι αναφέρει το δελτίο Τύπου.

-

Δελτίο Τύπου δια των συνηγόρων Αλέξανδρου Κατσιφού και Νικόλαου Αλεξανδρή στους οποίους ανέθεσε την υπεράσπισή του, εξέδωσε την Τρίτη ο ιδρυτής της κοινωνικής πρωτοβουλίας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ελέγχεται με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Πολυχρονόπουλος αναφέρει ότι κατηγορείται και διαπομπεύεται χωρίς να έχει απαγγελθεί σε βάρος του οποιαδήποτε κατηγορία, χωρίς να τον έχει καλέσει οιαδήποτε Αρχή να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να έχει κληθεί να πω την άποψή του. Δίνει αναλυτική αναφορά περί της προσφοράς την οποία έχει χορηγήσει σε αναξιοπαθούντες η πρωτοβουλία όλα αυτά τα χρόνια και μιλώντας για τον εαυτό του κάνει λόγο για «υπερηφάνεια» και «κοινωνική συνείδηση». Αναλυτικά το δελτίο αναφέρει:

«Είκοσι εκατομμύρια γεύματα, με μετριοπαθείς υπολογισμούς.

Είκοσι εκατομμύρια γεύματα σε ανθρώπους που δεν ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων για κάτι φαγώσιμο.

Είκοσι εκατομμύρια γεύματα αγάπης σε παιδιά που δεν τσακώνονται μπροστά στους κάδους για τα σκουπίδια που πετούν στις λαϊκές αγορές.

Είκοσι εκατομμύρια γεύματα ελπίδας σε όποιον έχει ανάγκη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κριτήρια.

Σε εκείνους που βιώνουν τις τραγικές συνθήκες του έσχατου ξεπεσμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, στους άνεργους, στους άστεγους, στα πλημμυρισμένα χωριά της Θεσσαλίας, στο καμένο Μάτι, στις φωτιές από την Αλεξανδρούπολη ως την Αρχαία Ολυμπία, στη δομή της Μόριας, στα χρόνια του κορονοϊού, στην σεισμόπληκτη Τουρκία, στην εμπόλεμη Ουκρανία, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη και χρειάζεται βοήθεια.

Τόσες ημέρες κατηγορούμαι και διαπομπεύομαι χωρίς να έχει απαγγελθεί σε βάρος μου οποιαδήποτε κατηγορία, χωρίς να με έχει καλέσει οιαδήποτε Αρχή να δώσω, έστω, εξηγήσεις, χωρίς να έχω κληθεί να πω την άποψή μου.

Ουδέν επιλήψιμο, ουδέν μεμπτό υπάρχει σε βάρος μου, πολλώ δε μάλλον σε βάρος του «Άλλου ανθρώπου». Δεν έχω εταιρίες, δεν έχω κρυφά σχήματα, δεν έχω στο όνομά μου ούτε ακίνητο, ούτε αυτοκίνητο, ούτε περιουσία, ούτε καταθέσεις, ούτε θυρίδες, ούτε πράγματα αξίας, ούτε «παπάκι» καν, ακόμα και σήμερα κοιμάμαι στην κουζίνα του «Άλλου Ανθρώπου», εκεί θα με βρείτε και σήμερα και αύριο. Και είμαι περήφανος γι’ αυτό.

Είναι απολύτως βέβαιον πως οι σε βάρος μου κατηγορίες, εάν και εφόσον απαγγελθούν, θα καταπέσουν.

Ο άλλος άνθρωπος, ο άνθρωπος της βοήθειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνείδησης, του σεβασμού και σήμερα και αύριο θα μαγειρεύει φαγητό για όποιον έχει ανάγκη. Γιατί ο «άλλος άνθρωπος» είναι ο αληθινός άνθρωπος.

Αυτόν, τον αληθινό άνθρωπο, έχουμε υποχρέωση να τον κρατήσουμε πέρα και μακριά από κάθε καχυποψία. Η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη πρέπει να μείνουν πέρα και μακριά από κάθε καχυποψία».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άλλαζε λάστιχο και τον παρέσυρε φορτηγό

Φλώρινα: Δεκάδες όπλα, χιλιάδες σφαίρες και χειροβομβίδες σε σπίτι ζευγαριού

Αύξηση κατώτατου μισθού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή