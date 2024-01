Κόσμος

Νούλαντ: Αν λυθεί το θέμα S400 η Τουρκία, μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα F35

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης μίλησε για τις σχέσεις με της Τουρκίας με τις ΗΠΑ μετά την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Αν καταφέρουμε να διευθετήσουμε το θέμα των S400 – και θέλουμε να το κάνουμε αυτό – οι ΗΠΑ θα χαρούν να καλωσορίσουν πίσω την Τουρκία στην οικογένεια των F35» δήλωσε η Βικτόρια Νούλαντ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξή της στο CNN Turk με αφορμή την επίσημη επίσκεψή της στην Άγκυρα, η Βικτώρια Νούλαντ είπε ότι «δεν είναι τυχαίο που βρίσκομαι εδώ αμέσως μετά την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

«Όπως γνωρίζετε, δύο νέες χώρες προστίθενται στο ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Φινλανδίας. Αυτό ενισχύει τη συμμαχία μας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που η Τουρκία προσχώρησε μαζί μας λέγοντας ‘ναι’ στη Σουηδία. Όπως γνωρίζετε, όσο περιμέναμε να συμβεί αυτό – να μην το πω διακοπή - αλλά αυτό ήταν το πιο κυρίαρχο θέμα στις σχέσεις μας. Έτσι, ένα από τα πράγματα που μου ζήτησε ο υπουργός Μπλίνκεν ήταν να αναζωογονήσω την υπόλοιπη σχέση μας και να επιστρέψουμε στη συζήτηση για τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε το 2024, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο. Ως εκ τούτου, ήταν μια πολύ αισιόδοξη επίσκεψη για να σχεδιάσουμε τα πάντα όσον αφορά την οικονομία, την ασφάλεια και τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς όλοι επιστρέφουμε για να εργαστούμε μαζί σε αυτή την πολύ σημαντική σχέση».

Σε ερώτηση για τη διαδικασία πώλησης των F-16, η Αμερικανίδα διπλωμάτης είπε: «Ενώ εργαζόσασταν στο δικό σας κοινοβούλιο, προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στο συνέδριό μας ότι η ανάπτυξη του στόλου F-16 από την Τουρκία είναι πολύ σημαντική για την αμερικανική ασφάλεια και ότι το να είσαι πλήρως ενεργός και να συμμετέχεις σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικό για τον διαμοιρασμό του βάρους μεταξύ των συμμάχων. Έχετε ήδη ένα μεγάλο στόλο F-16. Αλλά θα είναι σημαντικό για εμάς να το βελτιώσουμε αυτό. Το 15ήμερο ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής. Μάλιστα, ο πρόεδρός σας ήταν αρκετά ενθουσιασμένος τη στιγμή που υπέγραψε. Ο κούριερ επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, το παρέδωσε στο Υπουργείο Εξωτερικών και εμείς παραδώσαμε την ειδοποίησή μας στο Κογκρέσο. Αυτή η περίοδος ειδοποίησης θα λήξει 15 ημέρες από την Παρασκευή και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή της».

Η Βικτώρια Νούλαντ είπε ότι «υπάρχουν πολλά σκέλη αυτής της συμφωνίας. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μαχητικών και την πώληση νέων μαχητικών. Και τα δύο σκέλη είναι σημαντικά. Όπως καταλαβαίνω, ο εκσυγχρονισμός ξεκινά αμέσως. Ειλικρινά, δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμα τα νέα μαχητικά, αλλά είναι προφανές ότι η απόκτηση αυτών των μαχητικών από την Τουρκία αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η Βικτόρια Νούλαντ είπε: «Το λέω απλώς ως υπενθύμιση. Οι κυρώσεις της CAATSA σχετίζονταν με την απόφαση της κυβέρνησής σας να αγοράσει συστήματα αεράμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό είναι που πυροδότησε τις κυρώσεις CAATSA».

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης πρόσθεσε: «Ήμασταν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για την πώληση Patriot, και ενώ αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, η Τουρκία πήγε σε άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό είχαμε κάποιες συζητήσεις σήμερα. Ειλικρινά, αν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα των S-400, το οποίο θέλουμε να κάνουμε, οι ΗΠΑ θα χαρούν να καλωσορίσουν την Τουρκία πίσω στην οικογένεια των F-35. Αλλά πρέπει πρώτα να λύσουμε αυτό το άλλο ζήτημα, και ενώ το λύνουμε, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία έχει μια ισχυρή αεράμυνα».

Σε ερώτηση εάν πρότεινε κάποια φόρμουλα στην Τουρκία για την επίλυση του θέματος, η Βικτώρια Νούλαντ είπε: «Και πάλι, προτείνουμε να μιλήσουμε για την ενίσχυση της αεράμυνας εδώ και πολλά χρόνια, τόσο πριν από την αγορά των S-400 όσο και από τότε. Όπως γνωρίζετε, αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Όλοι χρειάζονται αεράμυνα αυτές τις μέρες. Αυτό το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά αν μπορούμε ακόμα να ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα, το ζήτημα CAATSA θα εξαφανιστεί και μπορούμε να επιστρέψουμε στις συνομιλίες F-35».

Σε ερώτηση για τις συναντήσεις της στην Άγκυρα στο πλαίσιο του στρατηγικού μηχανισμού, η Βικτώρια Νούλαντ είπε: «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις για όλες τις πτυχές της σχέσης μας. Όπως είπα, στόχος μας ήταν να θέσουμε ένα φιλόδοξο σύνολο στόχων για το 2024. Έχουμε έναν επερχόμενο διάλογο για την ενέργεια και το περιβάλλον. Θέλουμε να συνεργαστούμε για νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Είχαμε μια καλή συζήτηση για τις δυνατότητες από αυτή την άποψη. Θα έχουμε επίσης εμπορικές συνομιλίες υπό την ομπρέλα της TIFA. Ελπίζουμε να το πετύχουμε τους επόμενους μήνες».

«Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με επιχειρήσεις των Η.Π.Α., έχουμε κάποιες μεγάλες συμφωνίες στις οποίες εργαζόμαστε. Ελπίζω αυτά να αποδώσουν καρπούς. Αρχίσαμε και πάλι να εργαζόμαστε στην αμυντική βιομηχανία. Η Τουρκία παράγει τώρα πυρομαχικά 155 χλστ. Το χρειαζόμαστε πολύ αυτό. Η Ουκρανία το χρειάζεται πάρα πολύ. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Εργαζόμαστε επίσης σε άλλους τύπους πρωτοβουλιών αμυντικού εμπορίου όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. Φυσικά, ήδη κάνουμε πολλά στη γεωργία, την κλωστοϋφαντουργία και παρόμοιους τομείς. Αυτά είναι πολύ -πολύ σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια, οι διαπραγματεύσεις μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε. Γι' αυτό θέλουμε να επιστρέψουμε σε έναν ισχυρό αντιτρομοκρατικό διάλογο. Και φυσικά, είμαστε εταίροι στην αντιμετώπιση και τη συζήτηση όλων των προκλήσεων στη Μέση Ανατολή. Επομένως, αυτή τη φορά αυτά ήταν κυρίως στο μυαλό και των δύο πλευρών», ανέφερε.

