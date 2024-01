Υγεία - Περιβάλλον

Διδυμότειχο: “Έφυγε” από τη ζωή βρέφος δύο μηνών

Ανείπωτη τραγωδία για το "αγγελούδι" που άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν μόλις 2 μηνών.

Τραγωδία στο Διδυμότειχο, με ένα βρέφος μόλις 2 μηνών να «φεύγει» από τη ζωή.

Ο θάνατος του μωρού, που διέμενε σε μία από τις συνοικίες της μουσουλμανικής μειονότητας Διδυμοτείχου, ήταν αιφνίδιος.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

