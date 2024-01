Πολιτισμός

Πλαστούς πίνακες πωλούσε 80χρονος - Πως έπεσε στην “παγίδα” των αστυνομικών

Πως ο κατηγορούμενος εξαπατούσε οίκους πλειστηριασμών, γκαλερί τέχνης αλλά και σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, και πουλούσε τα πλαστά έργα.

H Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στη σύλληψη ενός 80χρονου για πλαστογραφία, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, μαζί με έτερους συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, είχαν τοποθετήσει πλαστή υπογραφή καλλιτέχνη σε πίνακες με σκοπό την πώληση πλαστών πινάκων, φερόμενων ως φιλοτεχνημένων από γνωστή ζωγράφο, σε οίκους πλειστηριασμών, γκαλερί τέχνης αλλά και σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Για τον τερματισμό της δράσης τους συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και διακριβώθηκε το πεδίο δράσης του.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθη ο 80χρονος, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και σε γκαλερί τέχνης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πλαστοί πινάκες και πλαστός πίνακας «έργο-κολώνα»,

6 αρχαία κινητά μνημεία και

11 βυζαντινές εικόνες.

Τα αρχαία κινητά μνημεία και οι βυζαντινές εικόνες μεταφέρθηκαν στην έδρα της παραπάνω υπηρεσίας και εξετάστηκαν από αρχαιολόγο και βυζαντινολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι η πλειονότητά τους εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα τεκμήρια θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

