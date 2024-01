Οικονομία

10ετές ομόλογο: Προσφορές - “μαμούθ” από επενδυτές

Πόσα κεφάλαια αναμένεται να αντλήσει το ελληνικό Δημόσιο, μετά από το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών στην έκδοση νέου ομολόγου μακροπρόθεσμης διάρκειας.

-

Με προσφορές που υπερβαίνουν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ, με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2034.

Σύμφωνα με πηγή στο σχήμα των αναδόχων, η Αθήνα θα αντλήσει τελικώς κεφάλαια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την έκδοση.

Λόγω της υψηλής ζήτησης, μειώθηκε και η απόδοση του τίτλου. Ενώ οι πρώτες σκέψεις (IPTs) για την απόδοση, την τοποθετούσαν στα Mid Swaps (2,62%) συν 85 μονάδες βάσης, ήτοι στην περιοχή του 3,5%, στη συνέχεια διαμορφώθηκε στο MS+80 μονάδες βάσης, ήτοι λίγο υψηλότερα του 3,4%.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ στην ετήσια στρατηγική του για το 2024, το Ελληνικό Δημόσιο θα «σηκώσει» περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές ομολόγων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκδοση κάποιου πράσινου ομολόγου.

Προσδοκίες για υψηλή ζήτηση

Η ζήτηση για το 2024 εκτιμάται όμως ότι θα είναι ακόμη υψηλότερη σε σχέση με το 2023, καθώς υπάρχουν νέοι αγοραστές στο προσκήνιο. Η βάση των επενδυτών για τις περσινές εκδόσεις κοινοπρακτικών ομολόγων παρέμεινε διαφοροποιημένη και χαρακτηρίστηκε από: i) ισχυρή παρουσία των επενδυτών πραγματικού χρήματος (real money), οι οποίοι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής βάσης και ii) διατήρηση της παρουσίας μακροπρόθεσμων επενδυτών όπως και το 2022.

Η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια αποτέλεσε το αποκορύφωμα της αξιοσημείωτης μακροοικονομικής προσαρμογής και της στρατηγικής διαχείρισης του χρέους, με αποτέλεσμα νέοι επενδυτές οι οποίοι επενδύουν μόνο σε υψηλής ποιότητας ομόλογα θα προσελκυστούν από τις εγχώριες εκδόσεις.

Η αγορά των ομολόγων ακόμα κάνει λόγο για τις Fitch, S&P, DBRS, R&I και Scope Ratings, οι οποίες αναβάθμισαν την Ελληνική Δημοκρατία σε επενδυτική βαθμίδα το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και ότι, πλέον, ακόμη και η δύσπιστη Moody's απέχει μόλις μία βαθμίδα από την επενδυτική βαθμίδα (Investment Grade), μετά από αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, το ευνοϊκό προφίλ αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας μειώνει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους ακόμη και με πολύ συντηρητικά σενάρια και αυτό είναι ένα στοιχείο που διατηρεί τη ζήτηση. Η αποπληρωμή του χρέους κατανέμεται ομοιόμορφα μεσοπρόθεσμα, με τις μέσες ετήσιες αποπληρωμές να διαμορφώνονται κάτω από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, στο τέλος του 2023, στο ταμειακό απόθεμα σηματοδοτούν επίσης ισχυρό μετριασμό τυχόν κινδύνων αναχρηματοδότησης.

Η σημαντική πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και η υπεραπόδοσή τους έναντι όλων των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, καθώς οι αγορές σταθερού εισοδήματος σταδιακά τιμολογούν τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους, με την αναβάθμιση να λειτουργεί ως θετικός καταλύτης, όπως αναφέρει το Euro2day.gr είναι στοιχεία που παραμένουν σε ισχύ και το τρέχον έτος.

Το spread του εγχώριου 10ετούς έναντι του γερμανικού Βund υποχώρησε σε χαμηλό 26 μηνών, περίπου 115 μ.β., στα μέσα Δεκεμβρίου 2023, με το spread έναντι του 10ετούς ομολόγου της Ισπανίας στις 20 μ.β. περίπου, ενώ το spread έναντι του αντίστοιχου ιταλικού ομολόγου καταγράφεται σε αρνητικά επίπεδα από τον Μάιο του 2023 (περίπου -50 μ.β. στα μέσα Δεκεμβρίου 2023).

Στις τρέχουσες τιμές, το spread με το Bund είναι στις 95 μονάδες βάσης, στις 5 μονάδες βάσης με το ισπανικό και σε παρόμοια επίπεδα με την Κύπρο. Οι αξιολογήσεις των οίκων για την Ισπανία είναι, για παράδειγμα, Α στην Standard & Poor's και Α- στη Fitch Ratings. Η Κύπρος, από την πλευρά της, είναι ΒΒΒ στην S&P και ΒΒΒ (high) στη Morningstar DBRS.

