Βερολίνο - Ελληνική πρεσβεία: Εμπρησμός σε αυτοκίνητο υπαλλήλου

Τι αναφέρουν οι γερμανικές Αρχές, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο υπαλλήλου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο, σημειώθηκε τι πρωϊνές ώρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στις 2.30 τοπική ώρα περαστικοί είδαν το φλεγόμενο αυτοκίνητο και ειδοποίησαν την πυροσβεστική, όπως είπε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βερολίνου.

Το αυτοκίνητο, που έφερε διπλωματικές πινακίδες και ανήκει σε υπάλληλο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο, κάηκε ολοσχερώς στο μπροστινό τουλάχιστον μέρος.

Η έρευνα γίνεται με την υποψία του εμπρησμού. Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και δεν υπάρχουν στοιχεία για τα κίνητρα.

«Δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν πολιτικά κίνητρα για την ενέργεια», όπως είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, για αυτό και την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Κρατικής Προστασίας της Αστυνομίας.

Η Ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου είναι σε επαφή με την αστυνομία και αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Σημειώνεται ότι πριν από ενάμιση περίπου χρόνο είχε πυρποληθεί και πάλι αυτοκίνητο υπαλλήλου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. Στη διάρκεια της κρίσης την προηγούμενη δεκαετία, είχαν σημειωθεί επανειλημμένες επιθέσεις από το φάσμα αυτονομιστών-αντιεξουσιαστών εναντίον στόχων των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας στο Βερολίν

