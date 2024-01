Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Άρης στα ημιτελικά

Η Νίκη Βόλου κράτησε ισόπαλο το σκορ με τον Άρη όμως οι Θεσσαλονικείς πήραν την πρόκριση για το Κύπελλο Ελλάδας.

Έπειτα από ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό διαρκή βροχόπτωση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, Νίκη Βόλου και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Κίκε Σαβέριο (27’πέν., 69’) άνοιξε κι έκλεισε το χορό των γκολ, με τους Πασχάλη Κάσσο (35’) και Λέο Ριμπέιρο (46’) να κάνουν, ενδιάμεσα, την ανατροπή για τους γηπεδούχους, σε αγώνα που διεξήχθη παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων.

Οι Θεσσαλοί μπήκαν ορεξάτοι στο γήπεδο, ψάχνοντας το γκολ που θα δώσει χαρά και στον κόσμο τους. Προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν, όχι όμως και τελική προσπάθεια, πλην ενός άστοχου σουτ του Δημήτρη Λίταινα από το ύψος της μεγάλης περιοχής στο 11’. Τελικά, οι «κίτρινοι» ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ. Ο Μάνου Γκαρθία επιχείρησε στο 26’ τη σέντρα από τα δεξιά κι η μπάλα βρήκε στον υψωμένο αγκώνα του Βασίλη Γαβριηλίδη. Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Κωνσταντίνος Κατοίκος (VAR) συμφώνησαν στην υπόδειξη πέναλτι, με τον Σαβέριο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα.

Οι γηπεδούχοι δεν το παράτησαν και κατάφεραν στο 35’ να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο Τάσος Κρητικός έκανε την προσπάθεια από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Κάσσο που με κοντινή προβολή ισοφάρισε. Το σημαντικότερο; Άπαντες πήγαν στον πάγκο της Νίκης Βόλου για να αφιερώσουν το γκολ στον Παύλο Κυριακίδη που προ ημερών έχασε τη σύζυγό του. Μάλιστα, πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για τους παίκτες του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Ο Γιακούμπ Μπράμπετς έκανε κακή εκτίμηση, ο Λάμπρος Πολίτης τροφοδότησε τον Ριμπέιρο που νίκησε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 2-1. Ο σκόρερ είχε και ένα καλό, μα άστοχο σουτ στο 64’, με τον Άρη να βρίσκει την ισοφάριση στο 69’. Αρχικά ο Θανάσης Γκαραβέλης σταμάτησε το αριστερό, φαλτσαριστό σουτ του Τζόναθαν Μενέντες, όμως στην εξέλιξη της φάσης, ο Φράνκο Φεράρι σέντραρε, ο Άλβαρο Ζαμόρα με το στήθος έστρωσε στον Σαβέριο που «κεραυνοβόλησε» τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Ένα καλό σουτ του Ζοζέφ Αντουάν Νάα έδιωξε δύσκολα ο Χουτεσιώτης στο 72’, με τον κίπερ των «κίτρινων» να μπλοκάρει και την κεφαλιά του Χρήστου Τζιώρα από το κόρνερ που ακολούθησε ενώ η ατομική ενέργεια του Κρητικού στο 79’ δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον ίδιο, με τη Νίκη να ψάχνει το γκολ της νίκης γοήτρου. Κάτι που δε συνέβη, με το 2-2 να μένει μέχρι τέλους.

Ο Άρης του Άκη Μάντζιου περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Παναιτωλικός – ΟΦΗ (Τετάρτη 31/1, 17:00 – Γήπεδο Παναιτωλικού), με τους Αγρινιώτες να έχουν κερδίσει με 2-1 στο Ηράκλειο στο πρώτο ματς. Η Νίκη Βόλου στρέφει την προσοχή της στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Super League 2, με στόχο να παραμείνει στην πρώτη πεντάδα του Α’ Ομίλου.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Γαβριηλίδης, Λίταινας.

Οι συνθέσεις:

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Γκαραβέλης, Κάσσος, Τοπαλίδης (58’ Τζιώρας), Γιαννίτσης, Ανδρέου (46’ Στίκας), Νάα, Λίταινας, Γαβριηλίδης (58’ Κυριακίδης), Πολίτης, Κρητικός, Ριμπέιρο (83’ Μπάλλας).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Χουτεσιώτης, Μπράμπετς, Βέλεθ (46’ Μοντόγια), Φατόρε, Φεράρι, Ντουκουρέ (57’ Βερστράτε), Τζούρασεκ (57’ Νταρίντα), Μάνου Γκαρθία (75’ Χριστοδουλόπουλος), Σαβέριο, Παναγίδης (57’ Μενέντες), Ζαμόρα.

*Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Βαγγέλης Ανδρέου.

