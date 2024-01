Υγεία - Περιβάλλον

Πολάκης για “Σωτηρία”: άθλιες συνθήκες μεταφοράς ασθενών με ασθενοφόρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης με εικόνες που έδωσε στην δημοσιότητα για την κατάσταση ενός ασθενοφόρου και ασθενείς που τους σκεπάζουν με νάιλον για να μην βραχούν.

-

Καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες στο νοσοκομείο "Σωτηρία" έκανε ο Παύλος Πολάκης μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Σύμφωνα με το βίντεο, το προσωπικό να αναγκάζεται να σκεπάσει με νάιλον τον ασθενή, λόγω της βροχής, προκειμένου να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο, το οποίο δεν έχει ούτε θέρμανση στην καμπίνα.

«Νοσοκομείο Σωτηρία πριν λίγο. Τριτοκοσμικές εικόνες μεταφοράς ασθενή. Ούτε σκέπαστρο, κουκούλωμα με νάιλον στη βροχή για μεταφορά με το σαπάκι ασθενοφόρο που δεν έχει ούτε θέρμανση στην καμπίνα ασθενή» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συντονιστή της ΕΠΕΚΕ Παύλου Πολάκη, ο οποίος δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη:

"Στις 16/12/2023, με ανάρτηση μου ανέδειξα την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ασθενοφόρο με το οποίο μεταφέρονται εντός του νοσοκομείου Σωτηρία οι ασθενείς-από τα ΤΕΠ στις κλινικές ή από τις κλινικές για εξετάσεις (φωτ. 1,2,3,4).

Στις 16/01/2024, επανήλθα με νέα ανάρτηση καθώς ένα μήνα μετά τίποτα δεν είχε αλλάξει. Από τα 3 ασθενοφόρα, τα 2 παρέμεναν σταθερά εκτός λειτουργίας, ενώ το 3ο εξακολουθούσε να λειτουργεί στην ίδια τραγική κατάσταση.

Σήμερα, μέσω του video που έδωσα στη δημοσιότητα (https://vm.tiktok.com/ZGehSRRfR/), ο κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες εξακολουθούν να μεταφέρονται οι ασθενείς στο Σωτηρία: οι χώροι που προσεγγίζει το ασθενοφόρο δεν διαθέτουν στέγαστρο προστασίας από τη βροχή ενώ ο ασθενής κουκουλώνεται με νάιλον για τη μεταφορά του με το υπό κατάρρευση ασθενοφόρο, το οποίο δεν διαθέτει καν θέρμανση στην καμπίνα ασθενή!

Ενάμιση μήνα μετά την πρώτη ανάρτηση, οι ασθενείς εξακολουθούν να μεταφέρονται εντός του νοσοκομείου σε συνθήκες που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια τους και οι οποίες προσβάλουν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

Το Υπουργείο Υγείας και ο κ. Άδωνις προσωπικά, δεν δικαιούνται να ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν, γνώριζαν και αδιαφόρησαν.

Φαίνεται πως, άλλες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του εκλεκτού της στο ΥΥ, κ. Γεωργιάδη: η παραχώρηση κερδοφόρων υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα και η επιστροφή των εργολάβων στα νοσοκομεία. Δυστυχώς για τον Έλληνα πολίτη, η ολοκλήρωση του σχεδίου προϋποθέτει τη συνεχή υποβάθμιση του ΕΣΥ".

Ειδήσεις σήμερα:

“Τηλεπάθεια”: Μικροτσίπ στον εγκέφαλο δίνει “κίνηση” σε ανάπηρους (βίντεο)

Παραγουάη - Επεισόδια: Ποδοσφαιριστές έσωσαν παιδιά από τις κερκίδες (εικόνες)

Νέα Υόρκη: Ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 από την σύλληψη ομογενών για “τρομοκρατία” (βίντεο)