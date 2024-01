Κόσμος

Κύπρος: η Τουρκία καλεί τον ΟΗΕ να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος

Στήριξη στο ψευδοκράτος, έδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Πλήρη υποστήριξη τα μέτρα που θα λάβει το ψευδοκράτος για την δραστηριότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, εκφράζει το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι κάνει τα στραβά μάτια σε παραβιάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς στην νεκρή ζώνη. Το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί το ΣΑ του ΟΗΕ να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι υποστηρίζει πλήρως τη «δήλωση του ‘υπέξ’ της "ΤΔΒΚ" σχετικά με την απόφαση υπό αριθμό 2723 (2024) για την παράταση κατά ένα χρόνο της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP) που εδρεύει στο νησί της Κύπρου , η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 30 Ιανουαρίου 2024», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Σε αντίθεση με τις καθιερωμένες πρακτικές των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης παρατάθηκε, ούτε αυτή τη φορά έλαβε την έγκριση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εφιστούμε την προσοχή για άλλη μια φορά ότι η UNFICYP μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στην επικράτεια της ΤΔΒΚ" χάρη στην καλή θέληση των αρχών της "ΤΔΒΚ". Υπογραμμίζουμε την ανάγκη για νομική βάση για τη συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων και τονίζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στα μέτρα που θα λάβει η ‘τδβκ’ προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει κάνει τα στραβά μάτια σε πολυάριθμες παραβιάσεις της νεκρής ζώνης από την ελληνοκυπριακή πλευρά όλα αυτά τα χρόνια. Η προσπάθειά του να αποτρέψει άδικα την κατασκευή του δρόμου της Πύλας, που είναι ένα ανθρωπιστικό έργο, στις 18 Αυγούστου 2023, αποκάλυψε για άλλη μια φορά ότι δεν επέδειξε την αμεροληψία που αναμένεται από τις ειρηνευτικές αποστολές. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, σε αυτή την τελευταία απόφαση, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 21 Αυγούστου σχετικά με το εν λόγω περιστατικό, το οποίο απέχει από την πραγματικότητα. Η ολοκλήρωση του δρόμου της Πύλας θα μπορούσε να είναι ένα αποτελεσματικό βήμα προς την αποκατάσταση της διαβρωμένης εμπιστοσύνης των Τουρκοκυπρίων προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εντάσεων».

«Από την άλλη πλευρά, είμαστε βαθιά απογοητευμένοι που, ενώ η απόφαση για την παράταση της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρεται σε ξεπερασμένα και εξαντλημένα μοντέλα στο πλαίσιο μιας πιθανής λύσης, το όραμα των δύο κρατών που προτάθηκε από τον ‘πρόεδρο’ της ‘τδβκ’ κ. Τατάρ δεν αναφέρθηκε. Τονίζουμε ότι αυτή η προσέγγιση απέχει πολύ από το να είναι δίκαιη και την εποικοδομητική, τη στιγμή που μόλις διορίστηκε προσωπική απεσταλμένη για να διερευνήσει εάν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί. Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αποδεχθεί το γεγονός ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στην Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες και να αναγνωρίσει τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού ‘λαού, την κυριαρχική του ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για αναγνώριση της ‘"ΤΔΒΚ" ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

