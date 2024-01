Κοινωνία

Κακοκαιρία “Avgi”: Εγκλωβισμένοι στην Πάρνηθα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Αργά το βράδυ της Τρίτης, διπλάσιος αριθμός αυτοκινήτων, μέσω χωματόδρομων, επιχείρησε ανάβαση στην Πάρνηθα και εγκλωβίστηκε λόγω του χιονιού και του πάγου.

Εγκλωβισμένοι από αργά το τα μεσάνυχτα παραμένουν οδηγοί και επιβάτες αυτοκινήτων στην Πάρνηθα, λόγω της κακοκαιρίας «Avgi». Ακόμη, επισήμως παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 15 οχήματα που εγκλωβίστηκαν λόγω του παγετού και του χιονιού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη μία την νύχτα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και επιβαινόντων, που παρέμειναν συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο, πέραν του οποίου δεν μπορούσαν να κινηθούν και περιμέναν βοήθεια, αναμένοντας μέσα στα αυτοκίνητα τους.

Τα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν στο σημείο μεταξύ του τελεφερίκ και του καζίνο της Πάρνηθας. Άγνωστο παραμένει ακριβώς πώς κατάφεραν να φτάσουν εκεί, με δεδομένη την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ωστόσο πληροφορίες και εκτιμήσεις αναφέρουν ότι χρησιμοποίησαν χωματόδρομους για να ανέβουν στο χιονισμένο βουνό, παρά τις εκκλήσεις των Αρχών για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Χάρη στην επιχείρηση στελεχών της Πυροσβεστικής, τα περισσότερα άτομα απεγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και η προσπάθεια συνεχίστηκε για την «απελευθέρωση» των τελευταίων δύο οχημάτων και των επιβατών τους. Όλοι φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.

