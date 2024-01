Κόσμος

Τροχαίο - Μεξικό: Δεκάδες νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)

Τραγωδία από την σύγκρουση της νταλίκας με το λεωφορείο, σε περιοχή με έντονη παρουσία τουριστών.

-

Μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα στοίχισε τη ζωή σε 19 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 22 σε πολιτεία του βορειοδυτικού Μεξικού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα έγινε στην Ελότα, τουριστικό προορισμό που εκτιμούν ιδιαίτερα οι Καναδοί και οι Αμερικανοί τουρίστες.

Τα οχήματα πήραν φωτιά μετά τη σύγκρουση. «Καταμετρήσαμε 19 πτώματα. Η αναγνώρισή τους θα απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένου πως απανθρακώθηκαν», συνόψισε η Σάρα Κινιόνες, η γενική εισαγγελέας στην πολιτεία Σιναλόα.

«Όταν έχουμε τα στοιχεία των θανόντων, θα τα δημοσιοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Στους 22 τραυματίες προσφέρθηκε ιατρική περίθαλψη, πρόσθεσε η εισαγγελική λειτουργός.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από τη Γουαδαλαχάρα και είχε προορισμό την Λος Μότσις, στη Σιναλόα, πολιτεία γνωστή κυρίως επειδή αποτελεί προπύργιο διακινητών ναρκωτικών.

Τα πολύνεκρα τροχαία είναι συχνά στο Μεξικό. Την 21η Νοεμβρίου, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 58 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο ανατράπηκε στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), στον Κόλπο του Μεξικού.

Τον Αύγουστο, δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε κυρίως μετανάστες από τη Βενεζουέλα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι ανάμεσα στην Οαχάκα (νότια) και στην Πουέμπλα (κεντρικά).

Την 5η Ιουλίου, τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Οαχάκα στοίχισε τη ζωή σε 27 ανθρώπους.

