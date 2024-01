Παράξενα

Κακοκαιρία “Avgi” - Ναύπλιο: πλοίο έπεσε πάνω σε σκάφη (εικόνες)

Φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και προσέκρουσε πάνω σε σκάφη που ήταν στον προβλήτα.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης, εκτός από την Αττική για τους εγκλωβισμένους στην Πάρνηθα, και στο λιμάνι του Ναυπλίου όταν το φορτηγό πλοίο «DIMAIZO» προσέκρουσε πάνω σε σκάφη που είχαν δέσει στην προβλήτα.

Το φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά, ήταν κενό φορτίου, όταν επιχειρούσε να αποπλεύσει από το λιμάνι και παρασύρθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν, λόγω της κακοκαιρίας «Avgi» και έπεσε πάνω στα σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι.

Επί τόπου έσπευσε το Λιμενικό, που έδωσε εντολή να απομακρυνθούν και όλα τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στο λιμάνι.

Αμέσως άρχισαν να καταγράφονται οι ζημιές στα «τρακαρισμένα» σκάφη από τους ιδιοκτήτες τους, που όταν έμαθαν για το περιστατικό έσπευσαν να διαπιστώσουν το μέγεθός τους.

Επί τόπου βρέθηκε και δύτης, ο οποίος είπε ότι η άγκυρα του φορτηγού πλοίου μπλέχτηκε με τις αλυσίδες πρόσδεσης άλλου σκάφους.

