Κακοκαιρία “Avgi” - Φυλή: διπλή επιχείρηση διάσωσης στην Πάρνηθα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των εγκλωβισμένων ατόμων. Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η βόλτα στην Πάρνηθα παρά την απαγόρευση λόγω της κακοκαιρίας “Avgi”, δεν ήταν καλή ιδέα για πέντε άτομα που εγκλωβίστηκαν στο βουνό λόγω των φαινομένων.

Πιοσυγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού, τριών ανδρών στην περιοχή κορυφή "Κυράς" και δύο ανδρών στην περιοχή Ρετσινάδες στη Φυλή.

Όσον αφορά στα άτομα που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή Κυρά βρίσκονται σε όχημα, είναι καλά στην υγεία τους όμως υπάρχει δυσκολία προσέγγισης καθώς κατά την πρώτη προσπάθεια των ανδρών της ΕΜΑΚ με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα να προσεγγίσουν, έπαθε βλάβη και το δευτερο δεν μπορεί να πλησιάσει λόγω μεγάλου ύψους χιονιού στο σημείο. Οι διασώστες, προσπαθούν να προσεγγίσουν πεζή.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Φυλή στην περιοχή Ρετσινάδες. Πρόκειται για ένα όχημα που είχε ξεκινήσει από τον Αυλώνα προς την Κρύα Πηγή Φυλής, στο οποίο επιβαίνουν δύο άνδρες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ζήτησαν να μεταβεί ένα γκρέιντερ ώστε να καθαρίσει το δρόμο από το χιόνι και στη συνέχεια να επιχειρήσουν προσεγγίσουν. Τα άτομα που βρίσκονταν στο όχημα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι καλά στην υγεία τους ωστόσο ο όγκος του χιονιού ήταν πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των δυνάμεων. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός των δύο ανδρών, που μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Συνολικά και στα δύο σημεία απιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Επιπλέον, στις 00.30 σήμερα, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για παροχή βοήθειας σε 15 οχήματα που είχαν κολλήσει στην Πάρνηθα στον δρόμο από το καζίνο προς το τελεφερίκ. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν προχώρησαν σε κάποιον απεγκλωβισμό ωστόσο μετέβησαν στο σημείο για να βοηθήσουν τα οχήματα.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, από το ύψος τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει διακοπεί λόγω της κακοκαιρίας από την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 ενώ σε ισχύ είναι διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Φυλής, από το ύψος της Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών προς Δερβενοχώρια, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

