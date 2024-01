Πολιτική

Ίμια - Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τους ήρωες αξιωματικούς

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Με ενός λεπτού σιγή η Βουλή τίμησε τους πεσόντες αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού κατά την κρίση των Ιμίων.

Επετειακή αναφορά και τήρηση ενός λεπτού σιγής πραγματοποίησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, στη μνήμη των πεσόντων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996, κατά την κρίση των Ιμίων.

Όπως επεσήμανε ο προεδρεύων στην Ολομέλεια, Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, «οι Έλληνες αξιωματικοί δεν δείλιασαν, δεν δίστασαν, δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή τους κινδύνους της αποστολής τους. Αυτοί είναι οι ήρωες των Ιμίων. Έπραξαν το χρέος τους και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή στο υπέρτατο ιδανικό στο οποίο ορκίστηκαν. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας. Με τη θυσία τους πέρασαν στο Πάνθεον της ελληνικής ιστορίας».

Ο κ. Πλακιωτάκης στην επετειακή αναφορά του, προέτρεψε όλους μας «να κλείσουμε στο μυαλό μας τη δική τους θυσία και να την κάνουμε φάρο και συνείδησης ζωής που, αν απαιτηθεί, θα έχει συνέχεια. Μόνο τότε θα μπορέσουμε όλοι μας να πούμε ότι η θυσία αυτή δεν πήγε χαμένη. Μόνο τότε όλα όσα λέμε σήμερα δεν θα είναι απλή επετειακή αναφορά αλλά συνειδητή τιμή στη χώρα μας και τους ήρωές της». Γιατί, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, «το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας είναι αδιαπραγμάτευτα».

«Τιμούμε τους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό που θυσιάστηκαν στα Ίμια για την ελευθερία, την ακεραιότητα και την κυριαρχία της πατρίδας. Η μοιραία μέρα της 31ης Ιανουαρίου 1996 θα υπενθυμίζει σε όλους τη σημασία της αφοσίωσης στο εθνικό καθήκον», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τιμούμε τους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό που θυσιάστηκαν στα Ίμια για την ελευθερία, την ακεραιότητα και την κυριαρχία της πατρίδας. Η μοιραία μέρα της 31ης Ιανουαρίου 1996 θα υπενθυμίζει σε όλους τη σημασία της αφοσίωσης στο εθνικό καθήκον. pic.twitter.com/MMnUEWOmjZ — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) January 31, 2024

«Το υπόδειγμα των τριών αξιωματικών, ηρώων του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα στα Ίμια, την 31η Ιανουαρίου 1996, μας καθοδηγεί, μέρα και νύχτα, στις άοκνες προσπάθειές μας για την υποστήριξη της πατρίδας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. «Πατρίδα που δεν τιμά τους ήρωές της, δεν μπορεί να έχει μέλλον», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο υπενθύμισε ότι στη Λευκωσία, εκεί που είναι θαμμένοι οι ήρωες της ΕΟΚΑ, υπάρχει η εμβληματική επιγραφή «του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται». «Και οι τρεις ανδρειωμένοι έγραψαν με το αίμα τους ότι το Αιγαίο, γιατί ακούστηκε κάποτε από επίσημα χείλη και αυτό, το Αιγαίο έχει σύνορα και τα σύνορα του Αιγαίου είναι γραμμένα με το αίμα των ηρώων, του Κανάρη, του Μιαούλη, του Κουντουριώτη και των τριών αξιωματικών του Πολεμικού μας Ναυτικού», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Υπό συνθήκες αντίξοες. Με αίσθημα καθήκοντος. Και κατέθεσαν το μέγιστο αγαθό. Τη ζωή τους. pic.twitter.com/XzO6DVskIv — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2024

«Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Υπό συνθήκες αντίξοες. Με αίσθημα καθήκοντος. Και κατέθεσαν το μέγιστο αγαθό. Τη ζωή τους» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Στην ανάρτηση του επισυνάπτει φωτογραφίες των τριών ηρωικώς πεσόντων, γράφοντας «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΟΣ-ΓΙΑΛΟΨΟΣ Ιμια 31 Ιανουαρίου 1996 "ΑΘΑΝΑΤΟΙ"» .

