Ελληνοτουρκικά - Γεραπετρίτης: ιστορική ευκαιρία για σχέσεις καλής γειτονίας (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα F-35 και τα τουρκικά F-16 που “δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας”. Τι απάντησε για τα προβλήματα στην Συμφωνία των Πρεσπών και για την Μέση Ανατολή.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν καλεσμένος την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Απαντώντας για τα F-35 στην Ελλάδα και παράλληλα την αναβάθμιση των F-16 της Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι στην Κυβέρνηση «Δεν πανηγυρίζουμε. Με σοβαρότητα, ευθύνη και λογοδοσία, προσπαθούμε πάντα το καλύτερο για το εθνικό συμφέρον».

Ερωτηθείς για το κατά πόσον η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα «άνοιξε τον δρόμο» στην Τουρκία για τα F-16, με προοπτική και για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «Δεν θα μπούμε σε λογική ετεροκαθορισμού. Εμείς πράττουμε με συνέπεια το να διασφαλίζουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα όταν τίθεται ζήτημα τέτοιων προμηθειών. Είναι σαφής και ο Πρωθυπουργός: δεν μπορούμε να καθορίσουμε τα εξοπλιστικά των ΗΠΑ. Εκείνο που μπορούμε να καθορίσουμε είναι ότι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας».

Σε ότι αφορά λεπτομέρειες για τα προγράμματα των F-35 και F-16, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «Θα είμαι επιφυλακτικός, επειδή ακόμη είναι μια δυναμική διαδικασία, τόσο τα F-35 όσο και τα F-16 είναι σε φάση προσαρμογής, τώρα ξεκινούν οι διαδικασίες, θα τα δούμε. Με την παρούσα κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να μην διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα με τον προσήκοντα τρόπο».

Δεχόμενος πιεστικά ερωτήματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το «άνοιγμα» των ΗΠΑ και στην Τουρκία, παράλληλα με το «πράσινο φως» για τα F-35 στην Ελλάδα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε «Δεν είμαστε επαμφοτερίζοντες, είμαστε προσανατολισμένοι με το διεθνές δίκαιο. Έχω ακούσει από την αντιπολίτευση ότι είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Μακάρι ως δεδομένοι σύμμαχοι να παίρνουμε όσα πήραμε. Ανατρέξτε στο 2019. Πού ήταν η Ελλάδα και πού ήταν οι άλλες χώρες; Τότε, μετά από μια 10ετία απραξίας ξεκινήσαμε να ζητάμε τα F16 και σήμερα που είμαστε: σε ένα μικρό κλαμπ που μετέχει στα F35 και παίρνουμε δωρεάν τόσους εξοπλισμούς που ισχυροποιούν τις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35 το 2019, όταν εμείς ζητούσαμε να μπούμε στα F-16. Η Ελλάδα είναι γεωστρατηγικός πόλος. Το διπλωματικό κεφάλαιο που έχει η Ελλάδα, παρότι είναι μικρή χώρα, είναι πάρα πολύ ισχυρό», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σε ότι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «υπάρχει ιστορική ευκαιρία να επιχειρήσουμε να ζήσουμε με την Τουρκία με σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν λέω ότι σίγουρα θα το πετύχουμε, αλλά πρέπει να εξαντλήσουμε την δυνατότητα αυτή», ενώ σημείωσε ότι όπως προκύπτει από τις έρευνες κοινής γνώμης «προϊόντος του χρόνου, η ανησυχία των Ελλήνων πολιτών μειώνεται σε ότι αφορά τα θέματα των εξωτερικών και της άμυνας».

«Ο Πρωθυπουργός είναι ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας και θα λάβει στο μέλλον προσκλήσεις πολλές. Όταν ξεκίνησα την θητεία μου στο ΥΠΕΞ δεν είχα καταλάβει κι εγώ πόσο σημαντικό κεφάλαιο διπλωματικά για την χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ερωτηθείς εάν ο Πρωθυπουργός θα λάβει πρόσκληση για να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον Μάιο.

Προσέθεσε ότι «υπάρχει πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρεθεί στον Λευκό Οίκο και τον Μάρτιο, έχει μια σειρά από διεθνή ταξίδια, θα εξαρτηθεί και από το δικό του πρόγραμμα», ενώ παρατήρησε ότι «Ο λόγος της Ελλάδας μετράει γιατί είναι υπεύθυνος και στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο».

Σε ότι αφορά τα προβλήματα που αφορούν την μη ορθή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι «η Συνθήκη των Πρεσπών είναι μια διεθνής συνθήκη και ως τέτοια υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη νόμου και δεν τροποποιείται μονομερώς. Η ΝΔ είχε εγκαίρως επισημάνει τα “σκοτεινά” σημεία. Δεν μπορεί μονομερώς να υπάρξει αλλαγή. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να παρακολουθούμε αν τηρείται. Θα επιμείνει η Ελλάδα στο κατά πόσο τηρούνται οι ημερομηνίες πχ. 12 Φεβρουαρίου είναι ένα ορόσημο για τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τις πινακίδες οχημάτων και εξαρτάται από αυτήν την τήρηση των συμφωνημένων και η κύρωση των μνημονίων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και για την κρίση στην Μέση Ανατολή λέγοντας πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον καθώς πέραν των άλλων, «υπάρχει σαφής απειλή για το διεθνές εμπόριο και την ασφαλή ναυσιπλοΐα, εν δυνάμει μπορεί να αναπτυχθούν μεταναστευτικά ρεύματα και μπορεί να υπάρξουν και οικονομικές συνέπειες αν υπάρξει επιβάρυνση του εμπορίου. Μακάρι ο εφιάλτης αυτός να τελειώσει το συντομότερο» είπε ο κ. Γεραπετρίτης τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενεργό ρόλο και όταν χρειαστεί θα είναι «παρούσα» στις εξελίξεις.

