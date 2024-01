Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο - Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2χρονο αγοράκι

Στο τροχαίο έχασε την ζωή η 59χρονη γιαγιά του αγοριού, ενω το ίδιο υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το μόλις δύο ετών αγοράκι, που τραυματίστηκε βαρύτατα στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, λίγο πριν τη Λυγαριά και έχασε τη ζωή της η 59χρονη γιαγιά του.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠαΓΝΗ Στέλιος Κτενιαδάκης στο Creta24, το αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε βαριά κατάσταση.

Έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αμέσως μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Η 31χρονη μητέρα του, που επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο, νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου.

