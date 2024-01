Πολιτική

Τέμπη - Εξεταστική Επιτροπή: η κόντρα και η επιστολή των οικογενειών θυμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής για τα Τέμπη. Τι ζητούν με επιστολή τους οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας.

-

Συνεχίζεται από το πρωί της Τετάρτης η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σφοδρή αντιπαράθεση πυροδότησε στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη η επαναφορά της πρότασης κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθεί προς κατάθεση ο τέως πρόεδρος των μηχανοδηγών Κώστας Γενιδούνιας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Μαρκόπουλος, έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα υπενθυμίζοντας πως ο CEO της Hellenic Train Μαουτσιο Καποτόρτο, ανέφερε κατά την κατάθεσή του πως ο κ. Γενιδούνιας είναι πλέον στέλεχος της εταιρείας.

Αυτή η αναφορά, πυροδότησε ένταση μεταξύ του Δημήτρη Μαρκόπουλου και του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη ο οποίος απάντησε πως "η πλειοψηφία φοβάται τα όσα θα αποκαλύψει ο μάρτυρας για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή".

Ενδεικτικό της έντασης, ο διάλογος που ακολούθησε:

Δ. Μαρκόπουλος: Υπάλληλος της Hellenic Train είναι ο Γενιδούνιας. Υπερασπίζεστε το δεξί χέρι του Καποτόρτο τώρα;

Υπάλληλος της Hellenic Train είναι ο Γενιδούνιας. Υπερασπίζεστε το δεξί χέρι του Καποτόρτο τώρα; Β. Κόκκαλης: Υπερασπίζομαι αυτό που είπε η κ. Καρυστιανιού. Δεν νιώσατε λίγο ντροπή;

Υπερασπίζομαι αυτό που είπε η κ. Καρυστιανιού. Δεν νιώσατε λίγο ντροπή; Δ. Μαρκόπουλος: Το pay roll του Καποτόρτο θέλετε να φέρουμε εδώ;

Το pay roll του Καποτόρτο θέλετε να φέρουμε εδώ; Β. Κόκκαλης: Να έρθει εδώ να τα πει όλα. Να δώσουμε επιτέλους τη δυνατότητα να φύγει η ρετσινιά από το πολιτικό σύστημα

Να έρθει εδώ να τα πει όλα. Να δώσουμε επιτέλους τη δυνατότητα να φύγει η ρετσινιά από το πολιτικό σύστημα Δ. Μαρκόπουλος: Δεν άλλαξαν τα δεδομένα από τη στιγμή που είπε ο Καποτόρτο ότι ο Γενηδούνιας πληρώνεται;

Δεν άλλαξαν τα δεδομένα από τη στιγμή που είπε ο Καποτόρτο ότι ο Γενηδούνιας πληρώνεται; Β. Κόκκαλης: Λέτε ότι είναι αναξιόπιστος ο Γενιδούνιας; Φοβάστε τι θα πει για τον Καραμανλή.

Λέτε ότι είναι αναξιόπιστος ο Γενιδούνιας; Φοβάστε τι θα πει για τον Καραμανλή. Λ.Τσαβδαρίδης: Το λαϊκισμό σου φοβάμαι. Δεν περνάει σε εμάς αυτό.

Το λαϊκισμό σου φοβάμαι. Δεν περνάει σε εμάς αυτό. Β. Κόκκαλης: Σας πειράζει η αλήθεια. Γιατί αρνείσαι;

Το λόγο στη συνέχεια πήρε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία άσκησε δριμεία κριτική για τη στάση της πλειοψηφίας. Στο στόχαστρό της μπήκαν και τα όσα είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος για τον Κώστα Γενιδούνια, ενώ η ένταση ανέβηκε στα ύψη, όταν στη συζήτηση μπήκε και ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μ.Αποστολάκη: Όταν λέτε payroll εννοείται υπόγειες διαδρομές.

Όταν λέτε payroll εννοείται υπόγειες διαδρομές. Μ. Λαζαρίδης: Ξέρετε καλά εσείς από payroll

Ξέρετε καλά εσείς από payroll Μ. Αποστολάκη: Και η ΝΔ ξέρει πολύ καλά από αυτά και από τραμπουκισμούς. Το χέρι να το υψώνεται στη γυναίκα σας και την κόρη σας.

Και η ΝΔ ξέρει πολύ καλά από αυτά και από τραμπουκισμούς. Το χέρι να το υψώνεται στη γυναίκα σας και την κόρη σας. Μ. Λαζαρίδης: Μιλάει και το ΠΑΣΟΚ με τον Τσοχατζόπουλο

Μιλάει και το ΠΑΣΟΚ με τον Τσοχατζόπουλο Μ. Αποστολάκη: Και εσείς τον Παπαγεωργόπουλο

Μετά την ένταση που επικράτησε, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέγνωσε τη δήλωση 29 συγγενών θυμάτων, οι οποίοι καλούν τα μέλη της επιτροπής να διακόψουν τις συνεδριάσεις μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης που διεξάγεται ενώπιον του εφέτη-ανακριτή Λάρισας και στην συνέχεια να ζητήσουν και να λάβουν αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας, να τη μελετήσουν, και κατόπιν να επανεκκινήσουν τις συνεδριάσεις τους. Στη συνέχεια να εξετάσουν κι άλλους μάρτυρες με ουσιαστική συνεισφορά στην διεύρυνση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, και έπειτα να εκδώσουν το κοινό τους πόρισμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Απανθρακωμένη σορός σε κρεβατοκάμαρα

Κακοκαιρία “Avgi” - Ναύπλιο: πλοίο έπεσε πάνω σε σκάφη (εικόνες)

“Ο άλλος άνθρωπος” - Αλεξανδρής: ο Πολυχρονόπουλος έχει διαχειριστεί 40 εκατομμύρια ευρώ (βίντεο)