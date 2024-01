Αθλητικά

Οπαδική βία - Βρούτσης: Δεν ανοίγουν τα γήπεδα με τον ίδιο τρόπο

Τι είπε για το άνοιγμα των γηπέδων, την στάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το Καυταντζόγλειο.

«Είναι θετική η στάση που κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στο νομοσχέδιο» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Γιάννης Βρούτσης, απαντώντας στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι τόσο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσο και των άλλων κομμάτων «συνέβαλλαν θετικά κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή και ότι όλοι ξεκινήσαμε από την ίδια αφετηρία, ότι είμαστε απέναντι στην αθλητική βία και είμαστε εδώ για ενώσουμε τις δυνάμεις μας»

Ο αναπληρωτής υπουργός, υπογράμμισε ότι από την αρχή η κυβέρνηση «δεν διεκδίκησε ότι με το νομοσχέδιο αυτό φέρνουμε το καλύτερο» αλλά είναι «ένα έκτακτο νομοσχέδιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες, λόγω των γεγονότων, χωρίς να ακολουθούνται οι νομοθετικές διαδικασίες του επείγοντος, με πλήρη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς, τους πολίτες και στη Βουλή»

Χαιρέτησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε πως οι κάμερες είναι αναγκαίο μέτρο και ότι η ταυτοπροσωπία στα εισιτήρια αποτελεί αναγκαίο μέτρο καθώς και ότι τα διοικητικά μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Επανέλαβε ότι σε επίπεδο ποινικών κυρώσεων δεν μεταβάλλεται κάτι καθώς «ήδη όπως νομοθετήθηκαν το 2022 είναι οι πιο σκληρές στην Ευρώπη, το ιδιώνυμο είναι το πιο σκληρό αθλητικό πλαίσιο νόμου στην Ευρώπη και διατηρείται, δεν αλλάζει γιατί δεν πάει ψηλότερα».

Για τα εισιτήρια διαρκείας ανέφερε ότι αυτά «δεν χάνονται, θα ενσωματωθούν μέσα στο αυτοποιημένο σύστημα του κινητού τηλεφώνου, με την τεχνολογία που υπάρχει, άρα όποιος έχει διαρκείας θα μπορεί να εισέρχεται για να παρακολουθήσει τον αγώνα». Το μόνο θέμα, που υπάρχει και θα λυθεί με Υπουργική Απόφαση, είπε ο κ. Βρούτσης, είναι τι θέλουν οι ΠΑΕ για το εάν «θα μεταβιβάζονται τα διαρκείας ή να μην μπορεί να μεταβιβάζονται και εδώ αναμένουμε την απάντηση των ομάδων».

Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ότι «στις 13 Φεβρουαρίου δεν ανοίγουν για τους φιλάθλους τα γήπεδα με τον ίδιο τρόπο που έκλεισαν αλλά σε ένα νέο περιβάλλον»

Τέλος, για την διάταξη που αφορά το Καυταντζόγλειο στάδιο, ο κ. Βρούτσης είπε στον κ. Φάμελλο ότι «έχετε δίκιο, πολλά πράγματα δεν έχουν προχωρήσει στην πατρίδα μας όπως θα έπρεπε αλλά κάνουμε μια προσπάθεια, και απόδειξη είναι το γεγονός ότι δεν λέμε ευχές. Το Καυταντζόγλειο όπως και πολλά στάδια στην χώρα μας από 1.1.2024 έχουν πρωτοφανή αύξηση στον προϋπολογισμό τους συγκριτικά με το παρελθόν». Ειδικά, προσέθεσε πως «η αύξηση του προϋπολογισμού του Καυτατζογλείου εφέτος είναι 150% κάτι που δείχνει ότι θέλουμε να το μετατρέψουμε στο ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας», σημειώνοντας ότι «ο μάνατζερ που μπαίνει δεν είναι για να ξεπουλήσει το στάδιο αλλά στα πρότυπα του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ που έχουν γενικούς διευθυντές που εργάζονται αποκλειστικά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις».

