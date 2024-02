Οικονομία

Αγρότες - Θεσσαλονίκη: “παρέλαση” τρακτέρ με προορισμό την “Agrotica” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίπου 300 τρακτέρ και εκατοντάδες αγρότες έφτασαν στην Θεσσαλονίκη κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους στην έκθεση "Agrotica".

-

Συνολικά 270 τρακτέρ, φορτηγά και εκατοντάδες αγρότες, έκαναν “απόβαση” στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Πέμπτης, διασχίζοντας την πόλη, για να φτάσουν στη νότια πύλη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης που ξεκινά η έκθεση "Agrotica".

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες με το κομβόι να φτάνει μέχρι την παραλία αλλά και να περνά από τον Λευκό Πύργο.

Οι αγρότες στάθμευσαν τα τρακτέρ τους στη νότια πύλη της ΔΕΘ, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία.

Αργότερα το απόγευμα θα καταθέσουν υπόμνημα στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης προκειμένου να κοινοποιηθεί και στον αρμόδιο υπουργό αγροτικής ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica είναι προγραμματισμένα για σήμερα στις 19.00.

Οι αγρότες ζητούν να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες, όπως προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ αλλά και ενίσχυση των εισοδημάτων τους έως ότου αυτά αναπληρωθούν από την παραγωγή και τα ζώα, αλλά με χρονοδιάγραμμα το πότε θα αποζημιωθούν για τις ζημιές που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία Daniel.

Τη συμπαράσταση τους στην κινητοποίηση των αγροτών εκφράζουν ψαράδες από τη Μηχανιώνα, οι οποίοι παρεταξαν από το πρωί τις μηχανότρατες τους ανοιχτά της παλιάς παραλίας και υποδέχθηκαν το κονβόι των τρακτέρ με κόρνες και πυρσούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)