Κόσμος

Τουρκία: Η πώληση των F-16 δεν υπόκειται σε όρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζονται ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και ο επικεφαλής του κέντρου καταπολέμησης της παραπληροφόρησης για τον ισχυρισμό ότι η πώληση των F-16 στην Τουρκία υπόκειται σε όρους.

-

Όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου σε ενημέρωσή του στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας,αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ ανέφερε:«Η διαδικασία έγκρισης στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για το αίτημά μας, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια 40 νέων F-16 Block-70, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων 79 F-16 και των πυρομαχικών τους, υλικά και εξοπλισμό, ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου.

Όταν φτάσουν σε εμάς οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής, θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για το χρονοδιάγραμμα και έτσι το κόστος του πρότζεκτ θα ξεκαθαριστεί. Το αίτημα για πυρομαχικά υποβλήθηκε μετά από λεπτομερή μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες, την κατάσταση του αποθέματος και απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζουν ορισμένα ειδησεογραφικά sites με έδρα την Ελλάδα, το θέμα της προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16 δεν υπόκειται σε κανέναν όρο».

Για τη δήλωση της της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτώρια Νούλαντ για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Ζεκί Ακτούρκ είπε ότι "το θέμα αυτό έχει συζητηθεί και συζητείται πολύ. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση των δύο χωρών αυτή τη στιγμή. Οι δηλώσεις των ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρηθούν ως δήλωση καλής θέλησης σε αυτό το στάδιο. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή εξέλιξη στο θέμα αυτό, θα σας ενημερώσουμε».

Το κέντρο καταπολέμησης της παραπληροφόρησης του οποίου επικεφαλής είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν διαψεύδει επίσης ότι η πώληση των F-16 υπόκειται σε όρους αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι:

«O ισχυρισμός ορισμένων ΜΜΕ ότι ‘η πώληση των F-16 στην Τουρκία υπόκειται σε όρους’ δεν ευσταθεί. Η διαδικασία έγκρισης στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για την προμήθεια 40 νέων F-16 Block-70 και τον εκσυγχρονισμό 79 υφιστάμενων F-16 σύμφωνα με τις ανάγκες της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου. Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει επίσης αιτήματα για πυρομαχικά, υλικά και εξοπλισμό για τα σχετικά αεροσκάφη.

Μόλις ληφθούν οι Επιστολές Προσφοράς και Αποδοχής, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το χρονοδιάγραμμα. Η προμήθεια και ο εκσυγχρονισμός των F-16 δεν υπόκειται σε καμία προϋπόθεση, σε αντίθεση με ό,τι έχει υποστηριχθεί σε ορισμένες ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες».





Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)