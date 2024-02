Κοινωνία

Αγρότες: Έκλεισαν ξανά την εθνική οδό (βίντεο)

Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 14:00 έως τις 16:00 και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού.

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας για περίπου δύο ώρες προχώρησαν οι αγρότες στο μπλόκο της Αταλάντης. Χθες είχαν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 14:00 έως τις 16:00 και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού και από το πρωί έχουν μαζικοποιήσει το μπλόκο καθώς προστέθηκαν και νέοι αγρότες με τρακτέρ. Αυτήν τη στιγμή περιμένουν και άλλα τρακτέρ από την περιοχή των Λιβανάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της εθνικής.

Η αστυνομία προχώρησε στην εκτροπή των αυτοκινήτων από την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τα οποία κινήθηκαν μέσα από παράδρομους σε ένα τμήμα περίπου 20 χιλιόμετρων, από το 140ό έως το 160ό χιλ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Πριν από λίγο οι μελισσοκόμοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στη Λαμία και στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους δημιούργησαν ένα κομβόι με δεκάδες οχήματα προκαλώντας ασφυξία στο κέντρο της πόλης. Επίσης, επέδωσαν ψήφισμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και απειλούν να επανέλθουν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ζητώντας από την πολιτεία να πάρει μέτρα.

