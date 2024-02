Πολιτική

Ακρίβεια - Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχασε την μάχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε τις ευθύνες της κυβέρνησης σχετικά με την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια.

-

Την συνεχιζόμενη έξαρση της ακρίβειας και τις σημαντικές ευθύνες της κυβέρνησης να μην προστατεύει του καταναλωτές σχόλιασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε:

«Ο ελληνικός λαός είναι προτελευταίος σε αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας είναι ο δεύτερος υψηλότερος.

Την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων επιβραδύνονται με 5,7%, στην Ελλάδα ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους έφτασε το 8,9% τον Δεκέμβριο.

Σε πλήθος βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης οι ανατιμήσεις σπάνε ρεκόρ.

Φρούτα: Ελλάδα +14,9% - Ευρωζώνη +10%

Τυρί: Ελλάδα +9,4% - Ευρωζώνη 1,7%

Ελαιόλαδο: Ελλάδα +58,5% - Ευρωζώνη +48,5%

Λαχανικά: Ελλάδα +13,7% - Ευρωζώνη +9,6%

Η κυβέρνηση έχασε τη μάχη με την ακρίβεια, γιατί πολύ απλά δεν έδωσε καμία μάχη για να προστατεύσει τους καταναλωτές με αποτέλεσμα αυτοί να είναι τα μεγάλα θύματα της κρίσης και οι πολυεθνικές οι μεγάλοι κερδισμένοι.

Είναι ενδεικτικό ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε το 11μηνο του 2023 κατά 710 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 11μηνο του 2022».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Βουλή – Τέμπη: «Λύγισε» ο Παναγιώτης Τερεζάκης

Μαρινάκης – αγρότες: Άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων