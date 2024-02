Κοινωνία

Δολοφονία 24χρονης Ερατώς: Αναβιώνει η υπόθεση στο Εφετείο

Ο πρώην σύντροφος της 24χρονης Ερατώς έχει κριθεί πρωτόδικα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ισόβια κάθειρξη.

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, ύστερα από αρκετές αναβολές αναμένεται να εκδικαστεί στο Μικτό Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, η υπόθεση για τη στυγερή δολοφονία της 24χρονης Ερατώ. Ο πρώην σύντροφος της 24χρονης Ερατώς έχει κριθεί πρωτόδικα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ισόβια κάθειρξη και για παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία.

Για μαρτύριο έκανε λόγο τον περασμένο Σεπτέμβριο η μητέρα της Ερατώς, Ελένη Κρεμαστιώτη που είχε στο πλευρό της, άλλες δύο μητέρες δολοφονημένων γυναικών από χέρια αντρών: της Σοφίας και της Γαρυφαλλιάς- και οι οποίες αναμένεται και τη Δευτέρα να συμπαρασταθούν στην Ελένη.

Από αναβολή σε αναβολή

Ας σημειωθεί ότι αρχικά το Εφετείο, δηλαδή η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό θα εκδικάζονταν στις 14 Μαρτίου 2022. Η πρώτη αναβολή δόθηκε τότε για 5 Δεκεμβρίου του 2022 με αιτιολογικό που σχολιάστηκε αρνητικά ότι ο δικηγόρος του κατηγορουμένου είχε να παραστεί σε μονομελές δικαστήριο. Στις 5/12/2022 δόθηκε άλλη αναβολή για 18/9/2023 επειδή ο γυναικοκτόνος άλλαξε δικηγόρο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 το δικαστήριο δεν ξεκίνησε λόγω νόσησης της προέδρου των Εφετών. Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τυπικά, αλλά λόγω παρέλευσης ωραρίου διεκόπη για 22/9 και λόγω κωλυμάτων των δικηγόρων, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας νοσούσε με κορονοϊό η δίκη μεταφέρθηκε για 5 Φεβρουαρίου 2024.

Στο μεταξύ η οικογένεια της Ερατώς έρχεται ξανά και ξανά στη Μυτιλήνη, αναλαμβάνοντας όλο το οικονομικό κόστος και αντιμετωπίζοντας ξανά και ξανά τον δολοφόνο της κόρης τους. Ας σημειωθεί ότι σε όλες τις παρολίγον δικασίμους παρευρίσκονταν στο δικαστήριο μέλη γυναικείων και φεμινιστικών οργανώσεων, όπως η Ανόρμινα και ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών.

