Κοινωνία

Κολωνάκι: Έλεγχος της ΕΛΑΣ σε ύποπτο αυτοκίνητο

Επί ποδός η Αστυνομία για ύποπτο όχημα που εντοπίστηκε κοντά στην πρεσβεία της Πορτογαλίας

Έληξε ο συναγερμός, ο οποίος σήμανε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο όχημα που εντοπίστηκε κοντά στην πρεσβεία της Πορτογαλίας

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα.

