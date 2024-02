Κόσμος

Τουρκία: 19χρονος πυροβολεί πισώπλατα ταξιτζή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο νεαρός αφού πυροβόλησε τον ταξιτζή. Προσοχή: Σκληρές εικόνες

-



Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η κίνηση ενός 19χρονου που έχει συλληφθεί, να πυροβολήσει πίσωπλατα τρεις φορές έναν 44χρονο οδηγό ταξί και στη συνέχεια να τον ληστέψει λέγοντας του «κάποιους δεν πρέπει να τους εμπιστεύεσαι».

Το περιστατικό, που έχει αποτυπωθεί σε κάμερα ασφαλείας, συνέβη το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου στη Σμύρνη, όταν ο 44χρονος Ογκούζ Εργκέ σταμάτησε για να παραλάβει τον 19χρονο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 44χρονος να σταματάει στο σημείο που του υπέδειξε ο 19χρονος και να τον ενημερώνει ότι έφτασαν στον προορισμό τους. Όταν, όμως, ο 19χρονος τον ρώτησε «τι χρωστάω;» και πριν ο 44χρονος να απαντήσει, ο νεαρός φαίνεται να τον πυροβολεί τρεις φορές και στη συνέχεια να κάνει ότι ψάχνει στην τσέπη του για χρήματα και να λέει ειρωνικά «221 λίρες αδερφέ».

Προσοχή στο βίντεο υπάρχουν σκληρές εικόνες

Izmir’de, sogukta usumesin diye araca ald?g? yolcu taraf?ndan sald?r?ya ugrayan sofor, 3 kursunla ag?r yaraland?.



Sald?rgan, vurduktan “Baz? insanlara guvenmeyeceksin” dedi.



pic.twitter.com/u4pUv74IiQ — ibrahim Haskologlu (@haskologlu) February 1, 2024

Στη συνέχεια του βίντεο, ο 19χρονος φαίνεται να μπαίνει στη θέση του συνοδηγού, να ψάχνει το ταξί για χρήματα και να λέει στον 44χρονο «δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τους πάντες».

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 44χρονος, όταν σταμάτησε για να παραλάβει τον 19χρονο, σχολίασε το γεγονός ότι ο νεαρός φορούσε μάσκα. «Είμαι άρρωστος, γι' αυτό τη φοράω» φέρεται να είπε ο 19χρονος, με τον ταξιτζή να σχολιάζει ότι «δεν θα σε πάρει κανείς αν φοράς μάσκα. Πρέπει, όμως, να αφήνουμε τον κόσμο στον δρόμο με τέτοιο καιρό; Κάνει παγωνιά».

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο και μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

Αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, αστυνομικοί εξέτασαν 110 ώρες υλικού από 70 κάμερες ασφαλείας και τελικά εντόπισαν τον 19χρονο.

Στο διαμέρισμα που τον συνέλαβαν βρέθηκαν το όπλο, γεμιστήρες και τα χρήματα που είχε κλέψει.

Στην πρώτη του κατάθεση ο 19χρονος φέρεται να είπε ότι δεν μπήκε στο ταξί με σκοπό τη ληστεία αλλά ό,τι συνέβη, συνέβη... αυθόρμητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κένυα: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από έκρηξη (βίντεο)

"Ο άλλος άνθρωπος" - Κατσιφός: Συγκεντρώνουμε τις αποδείξεις αλλά...

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς