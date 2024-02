Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Διαρρήκτες έκαναν “χρυσή” μπάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και πήραν μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

-

Διάρρηξη με πλούσια λεία, πραγματοποιήθηκε την νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαρρήκτες εισέβαλαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε μονοκατοικία, η οποία σύμφωνα με το real.gr, ανήκει σε 39χρονο επιχειρηματία.

Αφού κατάφεραν και παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο, άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό, μεγάλο αριθμό από χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοχάρης για αγρότες: Τα χρήματα για την αρωγή τους είναι εξασφαλισμένα

"Ο άλλος άνθρωπος" - Κατσιφός: Συγκεντρώνουμε τις αποδείξεις αλλά...

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς