“Άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος: Εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η παραγγελία του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τον ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος».

Μετά το πόρισμα Βουρλιώτη και τη διάταξη για δέσμευση λογαριασμών του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και συγγενικών του προσώπων, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος» θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» των εισαγγελικών αρχών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την έρευνα θα διενεργήσει το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας. Μεταξύ άλλων αναμένεται να ζητηθούν μια σειρά από κρίσιμα έγγραφα τόσο από τράπεζες για τις κινήσεις των λογαριασμών όσο και από στοιχηματικές εταιρείες .

Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν εκτός από τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Κωνσταντίνο Πολυχρονοπούλο και τα συγγενικά του πρόσωπα σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να είχαν κατατεθεί συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.

