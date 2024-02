Κοινωνία

Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγων έργων

Πότε και για πόσο θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αθηνών-Κορίνθου από την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από το 23,2ο χλμ εως το 24,2ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, ως εξής:

Φάση Α': Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη Λ.Ε.Α..

Φάση Β': Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λ.Ε.Α.. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι η δεύτερη φάση θα εκκινήσει την επόμενη ημερολογιακή ημέρα του πέρατος της πρώτης φάσης.

Η τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

