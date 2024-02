Κοινωνία

Αθήνα: Απαγόρευση συγκεντρώσεων το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την απαγόρευση συναθροίσεων το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

-

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, από ώρα 06:00’ της 3-2-2024 έως 06:00’ της 4-2-2024 στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους: Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Βασιλέως Γεωργίου Α’ – Πλατεία Συντάγματος – Όθωνος – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Λεωφ. Βασ. Όλγας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων και απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης εξαγγελθεισών συναθροίσεων.

Για αύριο έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση για τα Ίμια μέλη της Χρυσής Αυγής, ενώ συγκέντρωση έχουν προγραμματίσει και ομάδες της Αριστεράς.

Την περασμένη Κυριακή, σε ανάλογες συγκεντρώσεις, έγιναν επεισόδια, που είχαν ως αποτέλεσμα τη «μάχη» των ακροδεξιών με αστυνομικούς, η οποία κατέληξε σε τραυματισμό ενός ενστόλου με φωτοβολίδα, αλλά και τη σύλληψη 16 ατόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ για τέλος επιτηδεύματος: Συνταγματική η επιβολή του

Ιανουάριος 2024: Ο δεύτερος πιο θερμός τα τελευταία 15 χρόνια

Τηλεθέαση: Πρώτο το “5Χ5” με τον Θάνο Κιούση τον Ιανουάριο