Καπραβέλος για απογευματινά χειρουργεία: δεν παίρνουμε ρεπό για να βγουν τα πρωινά

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του Παπανικολάου μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πλάνο λειτουργίας απογευματινών χειρουργείων από το ΕΣΥ.

«Αδιανόητη» χαρακτήρισε τη δήλωση του υπουργού Υγείας περί λειτουργίας απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία και «νομιμοποίησης για το φακελάκι» ο διευθυντής της ΜΕΘ Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

«Αλίμονο αν επικρατήσει αυτή η λογική», είπε και τόνισε πως, «ο τετραγωνισμός του κύκλου, ακόμα, δεν κατέστη δυνατός».

«Είναι τρομακτική η υποστελέχωση στο προσωπικό, δεν μπορούμε να καταργήσουμε το πρωινό χειρουργείο», τόνισε και συμπλήρωσε πως, «η απογευματινή λειτουργία έχει επιχειρηθεί πολλές φορές και οι γιατροί να αμειφθούν με ένα τμήμα από τον ΕΟΠΥΥ. Κι αυτό δεν γίνεται γιατί ο ΕΟΠΥΥ έχει δύο χρόνια να πληρώσει το νοσοκομείο. Χρωστάει εκατομμύρια».

Για τις λίστες αναμονής για τα χειρουργεία εξέφρασε την απορία του, «ποιοι γιατροί συμβουλεύουν το υπουργείο ώστε να βγάλει αυτήν τη λίστα αναμονής» και είπε ότι ειδικά στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, μπορεί να περάσουν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να χειρουργηθεί κάποιος.

«Δεν μπορούμε να βγάλουμε τις πρωινές βάρδιες, έχουμε εξαντλήσει την ευρωπαϊκή οδηγία περί ωραρίου. Δεν παίρνουμε ρεπό για να βγουν τα χειρουργεία», είπε δίνοντας την εικόνα της λειτουργίας του νοσοκομείου και σημείωσε χαρακτηριστικά πως, «από τις 27 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων έχουμε 6. Έχουμε τροχαία, με κατάγματα και πάνε στη λίστα αναμονής».

Σε ερώτημα σχετικά με το αν υπάρχουν νοσοκομεία που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα απογευματινά χειρουργεία ο Νίκος Καπραβέλος εκτίμησε ότι, «ελάχιστα νοσοκομεία μπορεί να τα καταφέρουν».

«Το νοσοκομείο Παπανικολάου είναι εμβληματικό ,λειτουργούν 25 εντατικολόγοι σε δύο ΜΕΘ», είπε καταλήγοντας πως μια τρίτη ΜΕΘ λειτούργησε την περίοδο της πανδημίας για την αποφυγή burnout των γιατρών.

