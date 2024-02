Υγεία - Περιβάλλον

Διδυμότειχο - Θάνατος βρέφους: το πόρισμα του ιατροδικαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή σχετικά με τον θάνατο του βρέφους στο Διδυμότειχο.

-

Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Διδυμοτείχου η υπόθεση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 4 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο νεκρό την περασμένη Κυριακή.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τα ακριβή αίτια θανάτου του μωρού κάνει λόγο για εισροή γαστρικού γάλακτος στην αναπνευστική οδό και υποσιτισμό, ενώ α σημάδια παραμέλησης ήταν εμφανή στο βρέφος, το οποίο μάλιστα φαινόταν αρκετά μικρότερο από την ηλικία του.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του μωρού, είχαν φτάσει ξανά στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς το μεγαλύτερο τότε παιδί τους ηλικίας 3,5 ετών το είχαν καταφάει ποντίκια.

Άμεσα τότε αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τους γονείς του 3,5 έτους παιδιού τους και του 2 ετών αντίστοιχα, με το κοριτσάκι 3,5 ετών να χρειάζεται σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά σοβαρών τραυμάτων του, τόσο από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και από νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας μετέπειτα.

Ο 22χρονος πατέρας, τότε, ζήτησε συγνώμη για «ό,τι έγινε» και υποστήριξε ότι οι συνθήκες στις οποίες ζούσε το μικρό κοριτσάκι «ήταν ικανοποιητικές». Από την πλευρά της, η 16χρονη τότε μητέρα δικάστηκε από αρμόδιο δικαστήριο, καθώς ήταν ανήλικη.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του τρένου (βίντεο)



Αγρίνιο: Κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός στο μαντρί του



Έκρηξη στο υπουργείο Εργασίας: Η Αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα