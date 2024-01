Υγεία - Περιβάλλον

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία με το νεκρό βρέφος στο Διδυμότειχο.

-

Σοκαρισμένος είναι ο Έβρος από την είδηση πως ένα βρέφος λίγων μηνών έφτασε νεκρό μαζί με την μητέρα του στο Νοσοκομείο Διδυμότειχου.

Το άτυχο μωράκι, έφτασε στην αγκαλιά της μητέρας του στο Γενικό Νοσοκομείο του Διδυμότειχου στις 11 το πρωί της Τρίτης νεκρό, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους μήπως καταφέρουν να το επαναφέρουν στη ζωή αλλά μάταια.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ, το τεσσάρων μηνών βρέφος, παρουσίαζε εικόνα ακραίας παραμέλησης, μάλιστα όπως επισημαίνει ασφαλής πηγή του pameevro.gr, το μωρό δεν έμοιαζε να είναι τεσσάρων μηνών αλλά μικρότερο

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φτάσει ξανά στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς το μεγαλύτερο τότε παιδί τους ηλικίας 3,5 ετών το είχαν καταφάει ποντίκια.

Άμεσα τότε αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τους γονείς του 3,5 έτους παιδιού τους και του 2 ετών αντίστοιχα, με το κοριτσάκι 3,5 ετών να χρειάζεται σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά σοβαρών τραυμάτων του, τόσο από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και από νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας μετέπειτα.

Ο 22χρονος πατέρας, τότε, ζήτησε συγνώμη για «ό,τι έγινε» και υποστήριξε ότι οι συνθήκες στις οποίες ζούσε το μικρό κοριτσάκι «ήταν ικανοποιητικές». Από την πλευρά της, η 16χρονη τότε μητέρα δικάστηκε από αρμόδιο δικαστήριο, καθώς ήταν ανήλικη.

Πηγή: pameevro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Απανθρακωμένη σορός σε κρεβατοκάμαρα

Κακοκαιρία “Avgi” - Ναύπλιο: πλοίο έπεσε πάνω σε σκάφη (εικόνες)

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης και η θυσία των τριών αξιωματικών