Καιρός: αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή

Επιστροφή στον… “ανοιξιάτικο” καιρό την Κυριακή. Αναλυτικά η πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα και πρόσκαιρα στη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στη Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο ακιρός θα είναι γενικά αίθριος, Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στην Κρήτη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένεται ο καιρός και τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 5 με 6 βαθμούς.

