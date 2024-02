Κόσμος

Μπάιντεν: Θα νικήσω και πάλι τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κέρδισε με άνεση τις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα των Δημοκρατικών στην Νότια Καρολίνα.

Όπως αναμενόταν, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε με άνεση την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, εξασφαλίζοντας το χρίσμα της παράταξής του, των Δημοκρατικών, για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με προβλέψεις και στατιστικές προβολές τηλεοπτικών δικτύων των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν, που λογαριάζει στον μεγάλο αριθμό αφροαμερικανών ψηφοφόρων σε αυτή τη συντηρητική πολιτεία του αμερικανικού νότου, επικράτησε με μεγάλη διαφορά έναντι δυο αντιπάλων του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικτύων.

Δήλωσε βέβαιος ότι θα νικήσει τον Νοέμβριο «για άλλη μια φορά» τον Ντόναλντ Τραμπ, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί στις προεδρικές εκλογές και το 2020.

