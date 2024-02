Αθλητικά

Davis Cup: ο Τσιτσιπάς έφερε εύκολη νίκη στην Ελλάδα

Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε εύκολα να επικρατήσει του Μάριους Κοπίλ.

Μπροστά σε περίπου 3.000 θεατές στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε όσο ακριβώς χρειαζόταν για να νικήσει με 2-0 τον Μάριους Κοπίλ και να δώσει προβάδισμα στην Εθνική ομάδα επί της Ρουμανίας στα play offs του World Group I του Davis Cup.

O κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα (νο10 στον κόσμο) είχε το «πάνω χέρι» και στα δύο σετ απέναντι στον 33χρονο αντίπαλό του (νο 283 στην παγκόσμια κατάταξη) και με 6-3, 6-4 έβαλε την Ελλάδα σε «θέση οδηγού».

Από την αρχή του αγώνα ο Τσιτσιπάς πίεσε το σερβίς του Ρουμάνου, έχοντας δύο χαμένα μπρέικ πόιντ στο πρώτο σέρβις γκέιμ του αντιπάλου του, ενώ από την πλευρά του ο Έλληνας πρωταθλητής κινδύνεψε στο 1-1, ωστόσο, έσβησε με άσο το μπρέικ πόιντ του Κοπίλ.

Το μπρέικ ήρθε για τον 24χρονο στο τέταρτο γκέιμ, όπου προηγήθηκε με 3-1. Στη συνέχεια δεν «κοίταξε πίσω» και κρατώντας το σερβίς του έφτασε στο 1-0 μέσα σε αποθέωση από τους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Ρουμάνος απείλησε και στο 2ο γκέιμ του 2ου σετ, αλλά ο Τσιτσιπάς έμεινε «όρθιος». Στα έξι πρώτα γκέιμ οι δύο μονομάχοι βάδιζαν «χέρι-χέρι», με τον Τσιτσιπά να κάνει το μπρέικ στο 7ο και να παίρνει προβάδισμα με 4-3.

Ο Κοπίλ κράτησε το σερβίς του στο 5-3 και έμεινε «ζωντανός» μειώνοντας σε 5-4, αλλά ο Έλληνας τενίστας σέρβιρε με επιτυχία κι έκλεισε το σετ και τον αγώνα με 6-4 (2-0) μετά από 77 λεπτά.

