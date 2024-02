Αθλητικά

Κολοσσός - ΑΕΚ: Βαριά ήττα για την “ένωση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κολοσσός "ισοπέδωσε" την ΑΕΚ και την ξεπέρασε στη βαθμολογία της Basket League.

-

Με εντυπωσιακή εμφάνιση ο Κολοσσός διέλυσε την ΑΕΚ στη Ρόδο με 103-80 σε αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Basket League. Με αυτή τη νίκη οι Ροδίτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-10 και έπιασαν την ΑΕΚ στους 24 βαθμούς. Μάλιστα οι γηπεδούχοι υπερτερούν πλέον σε περίπτωση ισοβαθμίας καθώς κάλυψαν τη διαφορά των 19 πόντων (93-74) με την οποία είχαν ηττηθεί στον πρώτο γύρο στα Άνω Λιόσια.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 51-36, 80-55, 103-80

Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν αποφασιστικοί και με διάθεση και αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ (41-31) ενώ «βομβάρδιζε» αστάματητα έξω από τη γραμμή των 6.25 καθώς τελείωσε την αναμέτρηση με 10/24 τρίποντα (41%). Την ίδια ώρα η ομάδα του Ηλία Ζούρου είχε μόλις 3/16 τρίποντα (18%) και δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η διαφορά έφτασε και τους 31 πόντους (103-72) πριν μειώσουν οι φιλοξενούμενοι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Άντριου Γκάουντλοκ με 26 πόντους (4/7 τρίποντα) ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λούκα Μπραϊκοβιτς με 22 πόντους (9/11 δίποντα), 12 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Για την Ένωση ο Τζάστιν Τίλμαν πάλευε μόνος του και είχε 26 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα 12 πόντους είχε ο Μπράντον Νάιτ και 11 πόντους ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Διαιτητές: Καρπάνος-Τσιμπούρης-Κωνσταντινίδου (Ξάνθος)=

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Σεγκούρα): Ουτόμι 6 (1), Μπραΐκοβιτς 22, Πετρόπουλος 5 (1), Πόλεϊ 17 (3), Περάντες 15 (1), Γκάουντλοκ 26 (4), Κολοβέρος 4, Παπαγιάννης, Μπιλλής, Καμαριανός 6, Σίτου 2, Παπαδάκης

ΑΕΚ BETSSON (Ζούρος): Τίλμαν 26 (1), Νετζήπογλου 11, Αγραβάνης 6, Νάιτ 12, ΜακΡέι 4, Ραντλ 3, Καράμπελας 5 (1), Πιλάβιος, Χόλινς 5 (1), Κουζέλογλου 8, Μόργκαν, Ματαλιωτάκης

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες – Μαρινάκης: Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενίσχυσης

Κερατσίνι: συνελήφθη ηλικιωμένος για βιασμό ανήλικης

Κρις βαν Χόλεν: “Ναι” στην πώληση F-16, αλλά με αστερίσκους