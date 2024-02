Αθλητικά

Πανσερραϊκός - Άρης: Ο Μορόν αφιέρωσε το γκολ του στην μνήμη του Άλκη Καμπανού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την περασμένη Πέμπτη συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο Άλκης από ομάδα χούλιγκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

-



Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στο 52', ο Άρης άνοιξε το σκορ επί του Πανσερραϊκού με ενέργεια του Λορέν Μορόν και τελείωμα του Ισπανού στην απέναντι γωνία της εστίας του Χοβάν.

Μετά την επίτευξη του γκολ, ο 30χρονος επιθετικός των «κιτρινόμαυρών» έτρεξε κατευθείαν στον πάγκο της ομάδας, παίρνοντας από εκεί και υψώνοντας μια φανέλα του Άρη με το Νο.19 και το όνομα του αδικοχαμένου φίλου της ομάδας, Άλκη Καμπανού, θέλοντας έτσι να τιμήσει την μνήμη του.

Να θυμίσουμε πως την περασμένη Πέμπτη (01/02), συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο Άλκης από ομάδα χούλιγκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το γκολ του Μορόν στο 52' της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Άρης δεν ήταν αρκετή για τους φιλοξενούμενους καθώς ήρθε ένα γκολ στις καθυστερήσεις από τον Κόστα Άλεκσιτς να ισοφαρίσει σε 1-1 και να τους στερήσει το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι πάλεψαν μέχρι τέλους για να πάρουν ένα βαθμό και τα κατάφεραν με τον επιθετικό των γηπεδούχων που ήρθε από τον πάγκο για να δώσει γκολ ισοφάρισης στην ομάδα του και να τις δώσει έναν σημαντικό βαθμό.

Από την άλλη ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει τρεις βαθμούς που τόσο ήθελε προκειμένου να εδραιωθεί στην πρώτη πεντάδα και να ξεφύγει από τον Αστέρα που τον κυνηγάει.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές και με τον Άρη να ανοίγει το σκορ με γκολ του Μορόν. Σε γέμισμα από τα δεξιά η μπάλα έφτασε στον Βέλεθ η άμυνα του Πανσερραϊκού απομάκρυνε και ο Ισπανός φορ έγινε κάτοχος της μπάλας στα αριστέρα της περιοχής, αφού έφερε τη μπάλα μπροστά του, έπιασε ένα τρομερό σουτ με το δεξί και έστειλε τη μπάλα στο απέναντι γάμα για να γράψει το 1-0.

Μάλιστα στη συνέχεια πήγε μπροστά από τον πάγκο του Άρη, πήρε μια φανέλα της ομάδας με το νούμερο 19 και το όνομα του Άλκη και του αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Πανσερραϊκός θα μπορούσε να ισοφαρίσει με τον Μπετανκόρ αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε έδιωξε εκ νέου ο Κουέστα και κράτησε το μηδέν στην εστία του.

Ο Άρης έγινε απειλητικός ξανά στο 68' με τον Σαβέριο να κλέβει τη μπάλα στα αριστερά, να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει το διάγωνιο σουτ με τον Χόβαν να μπλοκάρει τη μπάλα. Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές με στόχο ο μεν Άρης να διαφυλάξει αυτό το 0-1, ο δε Πανσερραϊκός να κυνηγήσει το γκολ της ισοφάρισης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γκαρσία έβαλε ότι επιθετικό όπλο είχε στο ματς.

Και δικαιώθηκε. Στο 90+5' ο Οικονόμου έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Άλεκσιτς που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι νίκησε στον αέρα τον Μοντόγια και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κουέστα για το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Πηλέας (72' Σοφιανός), Θυμιάνης, Μπέργκστρομ, Δεληγιαννίδης (90+4' Γούλερι), Στάικος (72' Οικονόμου), Ουεντραογκό, Ντανκερλούι, Τομάς (79' Άλεκσιτς), Ουάρντα, Μπετανκόρ.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Mοντόγια, Μπράμπετς, Βέλεθ (83' Ρόουζ), Οντουμπάτζο, Βερστράτε, Νταρίντα, Τζούρασεκ (83' Φετφατζίδης), Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο (83' Σαμόρα), Μορόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταλήψεις - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ψηφιακά η εξεταστική

Βόμβα στη Σταδίου: Τα βίντεο, η ανάληψη ευθύνης και τα νέα στοιχεία

Αγρότες - Βορίδης: Τον Σεπτέμβριο θα δούμε τι άλλο χρειάζεται και τι μπορεί να γίνει