Ο Κυνηγάκης πήρε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο, μετά την κούρσα του στα 10χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, στο Παγκόσμιο της Ντόχα.

Το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού εξασφάλισε ο Άλκης Κυνηγάκης, στο αγώνισμα των 10χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Ο Έλληνας αθλητής κατετάγη 13ος στην κούρσα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου της Ντόχα, θέση που είναι αρκετή για να του δώσει το δικαίωμα να συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Κριστόφ Ρασόφσκι, με δεύτερο τον Γάλλο Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ και τρίτο τον Βρετανό Χέκτορ Πάρντοου.

