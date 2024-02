Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της εβδομάδας

Τι προκαλεί η νέα Σελήνη και τι σημαίνει η «συνεύρεση» Ήλιου και Σελήνη στο ίδιο ζώδιο.

«Αστάθεια» έρχεται με τη νέα Σελήνη, τόνισε η Λίτσα Πατέρα στις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ι Love Σου Κου».

Η αστρολόγος είπε πως ο Ήλιος και η Σελήνη θα είναι στο ίδιο ζώδιο, κάτι που φέρνει «ανατροπή και κάποιες δυσκολίες».

Ωστόσο, στα πλαίσια της ευνοϊκής περιόδου μέχρι την Πέμπτη, στις 7 του μήνα, «αναμένεται ένας απρόσμενος έρωτας ή ακόμα και απρόσμενα χρήματα».

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα

