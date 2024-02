Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Θρήνος στις Ακαδημίες για τον 15χρονο Θάνο

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που θρηνεί τον χαμό του 15χρονου ποδοσφαιριστή τους.

Ο 15χρονος Θάνος έχασε τη μάχη με τον πιο δύσκολο αντίπαλο, την επάρατη νόσο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο 15χρονος Θάνος Κοτσίδης ήταν από τα πέντε του χρόνια μέλος της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ Κομητηνής.

Η ανακοίνωση της ακαδημίας του ΠΑΟΚ στην Κομοτηνή αναφέρει:

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ακαδημία μας από σήμερα μετά την απώλεια του πολύ αγαπημένου μας παιδιού Θάνου Κοτσίδη, του δικού μας Θανουλη.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Το τελευταίο διάστημα, ο Θάνος έδινε με γενναιότητα και σθένος μια άνιση μάχη με τον πιο σκληρό αντίπαλο.

Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία μας από την ηλικία των 5 ετών όπου τον διέκρινε το ήθος, η ταπεινότητα, η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα, έμαθε να είναι μαχητής από μικρός, να σέβεται προπονητές-αντιπάλους-συμπαίκτες και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες της Ακαδημίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Ακαδημία μας και αναστολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Καλό ταξίδι Θάνο στην γειτονιά των αγγέλων. Θα κάνουμε τα πάντα για να νιώθεις υπερήφανος και να χαμογελάς με τις επιτυχίες της αγαπημένης σου ομάδας. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας προσεχείς από εκεί ψηλά!

Καλό παράδεισο και καλή αντάμωση Θανούλη.

