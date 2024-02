Υγεία - Περιβάλλον

ΥΠΕΘΑ: Κανένα σενάριο για υπαγωγή στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ

«Οι υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να είναι και θα παραμείνουν ανεξάρτητες», αναφέρουν αρμόδιες πηγές του υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Με αφορμή αναφορές και δημοσιεύματα περί «ενσωμάτωσης των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ», αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικης Αμυνας διευκρινίζουν ότι «ουδέν σενάριο εξετάζεται για την υπαγωγή των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ. Οι υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να είναι και θα παραμείνουν ανεξάρτητες».

Περαιτέρω, οι ίδιες πηγές προσθέτονυ ότι «στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στους απόστρατους και στις οικογένειες τους». Οπως επισημαίνουν, στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται «τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση διαφόρων τρεχόντων προβλημάτων και την οικονομική διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων».

Σύμωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται επίσης η «επένδυση σε νέο εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στα στελέχη και τους απόστρατους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τους λοιπούς δικαιούχους και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε αυτούς που έχουν ανάγκη αποκατάστασης, στους χρόνια πάσχοντες και στους ηλικιωμένους, με τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων».

