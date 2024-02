Αθλητικά

Ελλάδα - Ρουμανία στο David Cup: “Καθάρισαν” οι αδερφοί Τσιτσιπά (εικόνες)

Οι δημοφιλείς τενίστες κατέγραψαν μια ιδιαίτερα καλή επίδοση, και χάρισαν με άνεση μια νίκη στην Εθνική μας εκπροσώπηση.

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς επικράτησαν με ανατροπή 6-7(4), 6-3, 6-4 των Μάριους Κοπίλ και Βίκτορ Βλαντ Κορνέα, έκαναν το 3-0 για την Ελλάδα απέναντι στην Ρουμανία, εξασφαλίζοντας την άνοδο στο World Group I για 2η φορά στην ιστορία της.

Στο πρώτο σετ τα δύο ζευγάρια κρατούσαν το σερβίς τους. Οι αδερφοί Τσιτσιπά, έχασαν δύο ευκαιρίες για break στο 9ο game με τους Κοπίλ και Κορνέα να διατηρούν το προβάδισμα (5-4).

Έτσι το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, εκεί όπου μετά από 2 mini-break από κάθε πλευρά το σκορ έγινε 4/4 με τους Ρουμάνους να κατακτούν τους τελευταίους 3 πόντους και με 7/4 να το κατακτούν (1-0).

Κυρίαρχοι στο δεύτερο σετ, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς χρειάστηκαν ένα break στο 4ο game για να φτάσουν στο 3-1 και το 4-1, κλείνοντας το σετ με 6-3 (1-1).

Το τρίτο και αποφασιστικό σετ ξεκίνησε με break για την Ελλάδα, που προηγήθηκε με 2-1 και 3-1 αμέσως μέτα, ένα προβάδισμα που κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το τέλος ολοκληρώνοντας την ανατροπή σφραγίζοντας τη νίκη και την άνοδο στο World Group I.

Χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε στον πρώτο αγώνα με 6-3, 6-4 το Νο2 των Ρουμάνων, Μάριους Κοπίλ ενώ στη συνέχεια ο Αριστοτέλης Θάνος επικράτησε με ανατροπή, 4-6, 6-3, 6-2, του Νίκολας Νταβίντ Ιονέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

